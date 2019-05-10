Администрация президента Дональда Трампа расширит список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях, включив в него Россию и ряд стран Азии. Об этом сообщает агентство Bloomberg News.
Volstrytas, Niujorkas (JAV)
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Как сообщает агентство со ссылкой на неназванных источников, Вьетнам может быть сразу признан валютным манипулятором в связи с тем, что он искусственно занижает стоимость донга.

Эта тема по-прежнему вызывает споры на международном уровне, и администрация попросила Вьетнам предоставить больше информации, прежде чем будет опубликован доклад.

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Министерство финансов дважды в год публикует доклад по иностранным валютам. В новом докладе, который ожидается в этом месяце, число стран, подвергающихся проверке на предмет валютных манипуляций, вырастет с 12 до 20, сообщает Bloomberg News.

По словам источников, Минфин понизил один из трех критериев определения валютных манипуляций – профицит платежного баланса, отражающий разницу между объемами импорта и экспорта. Пороговый показатель был понижен с 3 до 2 процентов ВВП.

Президент Трамп ранее написал в "Твиттере", что Китай, Россия и Европейский союз манипулируют своими валютами, чтобы получить несправедливое торговое преимущество над США.

Во время предвыборной кампании он обещал признать Китай валютным манипулятором в первый же день после вступления в должность. Однако пока министр финансов Стивен Мнучин этого не сделал, заявляя, что Пекин не соответствует критериям, которые установил Конгресс.

Россия и ЕС также не были официально признаны валютными манипуляторами, отмечает Bloomberg News.

Этот ярлык не имеет практического эффекта, помимо того, что он обязывает США вести переговоры со странами-нарушителями, однако может повлечь за собой негативные рыночные последствия для государств, признанных манипуляторами.

На данный момент Минфин США провел проверку в отношении 12 крупнейших торговых партнеров США и Швейцарии.

В расширенный список могут попасть Россия, Таиланд, Индонезия, Ирландия и Малайзия, у которых имеется большой профицит в торговле с с США, сообщает Bloomberg News.

"Голос Америки"
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