Пентагон намерен предложить Белому дому увеличить численность контингента на Ближнем Востоке. Ранее США отправили в регион группу бомбардировщиков, военные корабли и ракетный комплекс Patriot.
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© Reuters / Scanpix

Министерство обороны США изучает возможность направить на Ближний Восток дополнительно до 10 тысяч военнослужащих. Соответствующие планы Пентагон намерен представить Белому дому в четверг, 23 мая, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с положением дел. По их словам, этот шаг нацелен на укрепление безопасности в регионе и не является ответом на новые угрозы со стороны Ирана.

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Окончательное решение пока не принято, подчеркивают официальные лица. Кроме того, в Пентагоне обсуждают предполагаемую отправку в регион зенитно-ракетных комплексов Patriot и дополнительных кораблей.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы "пять плюс один" 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций Соединенных Штатов.

Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.

В мае Вашингтон направил в регион Центрального командования ВС США авианосную ударную группировку во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков, а позднее — десантно-вертолетный корабль "Арлингтон" и зенитно-ракетный комплекс Patriot. Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США "не стремятся к войне с иранским режимом", однако готовы отреагировать на любое нападение Корпуса стражей исламской революции или регулярных войск Ирана.

Deutsche Welle
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