США лишили виз более 100 сотрудников "Аэрофлота". Это связано с контрабандой

Версия американских властей

Бывшие и действующие сотрудники "Аэрофлота" участвовали в нелегальной перевозке айфонов, айпадов и часов Apple Watch. В США были арестованы Акмаль Асадов, Саюз Дайбагья, Антон Перевозников, Шохрух Саидов, Марат Шадхин, Кирилл Сохончук и Зокир Искандеров и Азамат Бобомуродов, сообщается на сайте прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

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Еще двое фигурантов уголовного дела, чьи имена не указаны в сообщении, скрываются от правоохранительных органов.

"Получив инструкции от ответчика Дайбагьи, жителя России, члены экипажа авиакомпании "Аэрофлот" и другие лица отправились в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые Асадов, Сохончук, Перевозников и Шадхин вместе с другими лицами в Соединенных Штатах получили устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт", — говорится в сообщении прокуратуры.

Схема, по данным американских властей, действовала как минимум с 2019 года — за это время ее участники переправили в Россию устройства на 50 млн долларов.

Один из арестованных с августа по декабрь 2019 года за четыре поездки вывез из США свыше 1000 устройств Apple общей стоимостью более 1 млн долларов, а еще один фигурант в октябре того же года перевез в девяти чемоданах 235 устройств примерно на 250 тысяч долларов, уточнили в прокуратуре.

Согласно ордерам на обыск, во время ареста обвиняемых было обнаружено более 600 тысяч долларов наличными (некоторые из них были спрятаны в подвале дома Шадхина), а также большое количество электронных устройств.

"Если вам кажется, что допустимо использовать рабочие места в иностранной авиакомпании для контрабанды на миллионы долларов в Россию, ответ — Nyet", — заявил помощник директора ФБР Уильям Суини.

Госдепартамент США в результате расследования отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в схеме, говорится в сообщении прокуратуры.

Чем ответила России

Пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский заявил ТАСС, что информация проверяется. Он рассказал также, что накануне "многочисленная группа агентов ФБР в аэропорту имени Джона Кеннеди проводила проверку багажа пассажиров, вылетающих рейсом "Аэрофлота" в Москву".

"Задержка рейса составила один час", — сообщил Топольский.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что "Аэрофлот" имеет все возможности, чтобы ответить на прозвучавшие обвинения.

"Я не знаю сути обвинений, которые предъявляются российской компании, думаю, что российская компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы. И, конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний", — сказал он (цитата по Интерфаксу).

Что говорят в "Аэрофлоте"

В "Аэрофлоте" отрицают, что упомянутые американской прокуратурой люди работали или работают в авиакомпании. Заявление "Аэрофлота" поступило в ответ на запрос Би-би-си уже вечером.

"В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники "Аэрофлота", — сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

Представительство "Аэрофлота" взаимодействует с посольством России в США и генконсульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к "Аэрофлоту" и согласования дальнейших действий, добавила она.

Кроме того, Спивакова заявила, что "Аэрофлота" "делает все возможное для предотвращения трансграничных правонарушений". По ее словам, ранее авиакомпания совместно с правоохранительными органами "выявляла и пересекала попытки вовлечения сотрудников в подобную противоправную деятельность".