Cилы США в Афганистане сообщили о ликвидации лидера группировки "Исламское государство – провинция Хорасан" в августе на востоке Афганистана.
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Группировка является ответвлением "Исламского государства", действующим в Афганистане, Пакистане и их окрестностях.

Абу Саид Баджаур, также известный как Абу Саад Оракзай, – уже третий лидер группировки, убитый силами коалиции за последние два года.

Объявление о его ликвидации было сделано в воскресенье, когда новый командующий силами США и НАТО в Афганистане приступил к своим обязанностям. Генерал Скотт Миллер заявил, что жизненно важная часть его миссии в Афганистане состоит в том, чтобы не допустить, чтобы страна стала убежищем для террористических группировок.

"Америка и ее союзники находятся в Афганистане, чтобы оказывать давление на сетевых, трансрегиональных террористов, которые пытаются организовывать, обеспечивать ресурсами и направлять атаки отсюда", – сказал Миллер.

Голос Америки
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