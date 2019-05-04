Слова Рэндалла Шривера, отвечающего за азиатское направление в Министерстве обороны США, скорее всего только усилят напряженность в отношениях с Пекином, который чрезвычайно чувствителен к международной критике.
На брифинге в Пентагоне Шривер заявил: "<Коммунистическая> партия Китая использует силы безопасности для массового заключения китайских мусульман в концлагеря". По его подсчетам, число задержанных мусульман близко к трем миллионам.
Объясняя, почему он использует термин, которая ассоциируется с нацисткой Германией, Шривер сказал, что это оправдано "с учетом … масштабов задержаний – по крайней мере, миллиона, но, вероятно, ближе к трем миллионам граждан, представляющих десятимиллионное население <уйгуров>".
Официальные лица США заявляют, что Китай криминализировал многие аспекты религии и культуры в Синьцзяне, в том числе запрещая родителям давать детям уйгурские имена.
Пекин называет места содержания задержанных "образовательными центрами", целью которых является борьба с исламским экстремизмом.
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