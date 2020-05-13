США изымают российские ИВЛ после пожаров в больницах

Причиной для возврата аппаратов стали пожары в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, по предварительной версии, возникшие из-за возгорания этой модели аппаратов. При пожаре в петербургской клинике погибли пять человек.
По словам Монтези, российские ИВЛ не использовались в американских клиниках, а оказались в резерве на случай ухудшения ситуации. Из резерва они были возвращены в FEMA до окончания расследования пожаров в Москве и Санкт-Петербурге и проверки аппаратов российским производителем — Уральским приборостроительным заводом.
Аппараты "Авента-М" были поставлены в США в начале апреля в рамках российской гуманитарной помощи США. В Госдепе, впрочем, заявили, что помощь была оказана не безвозмездно, и США купили у России медицинскую технику и средства защиты. Позднее в российском МИД подтвердили факт оплаты, но подчеркнули, что она осуществлялась не по рыночным ценам.
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