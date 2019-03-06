США изучают возможность новых поставок оружия Украине...

Он сказал, что любым поставкам будут предшествовать "политические дискуссии", отметив при этом, что оружие, о котором идет речь, включает военно-морские системы, призванные помочь Украине реагировать на инциденты, аналогичные происшествию в Керченском проливе в прошлом году.

"Рекомендации по Украине, особенно в том, что касается оружия летального характера, должны пройти соответствующую процедуру, включая политические дискуссии, результатом которых станет предоставление полномочий для развертывания подобных оружейных систем", – заявил он, выступая в Комитете Сената по вооруженным силам.

"Есть другие системы, снайперские системы, боеприпасы и, учитывая Керченский пролив, возможно, имеет смысл также рассмотреть вопрос о поставках военно-морских систем в будущем, по мере нашего продвижения вперед", – добавил он.

Отвечая на вопрос председателя комитета сенатора Джеймса Инхофа, потребуются ли для этого соответствующие положения в законопроекте об оборонной политике этого года, Скапаротти сказал, что у него "будут рекомендации для этого".

В ноябре Россия обстреляла три украинских корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным. Несколько членов экипажа получили ранения, а корабли были захвачены. 24 украинских моряка были арестованы, и с тех пор российские суды неоднократно продлевали срок их ареста.

В прошлом году США продали Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, чтобы помочь ей в борьбе с сепаратистами, которых поддерживает Россия. До этого США оказывали Украине лишь помощь нелетального характера.

Продаже предшествовали бурные дебаты, начавшиеся еще во времена администрации Барака Обамы, на которых обсуждалось, не приведут ли поставки такого оружия в период конфликта к ухудшению и без того нестабильной ситуации.

Во вторник Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе, заявил, что украинская сторона "ответственно" подошла к использованию противотанкового оружия.

"На мой взгляд, украинцы очень хорошо подготовились к его эксплуатации, – сказал он. – Они отвечали за его безопасность и развертывание, и мы внимательно наблюдали за этим. Так что они хорошо с этим справились".