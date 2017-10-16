В КНДР уже назвали действия американских и южнокорейских военных "тренировкой перед войной".
В конце сентября сразу несколько стран провели учения возле КНДР на фоне углубляющегося кризиса на Корейском полуострове.
Совместные китайско-российские маневры прошли в районе между Владивостоком и расположенной к северу от Японии частью Охотского моря. США и Южная Корея, в свою очередь, направили боевые самолеты на учения над Корейским полуостровом.
Провокации со стороны КНДР
Провокации со стороны Пхеньяна в последнее время следуют одна за другой. Северная Корея запускает ракеты разной дальности, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородной бомбы.
Президент США Дональд Трамп в связи с этим не исключил военного ответа на действия Пхеньяна.
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