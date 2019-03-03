США и Южная Корея решили приостановить ежегодные военные маневры, которые резко критикует правительство КНДР. Речь идет как о крупномашстабных военных учениях "Молодой орел" (Foal Eagle), так и о маневрах "Ключевая решимость" (Key Resolve), сообщил в субботу, 2 марта, представитель министерства обороны США.

Вашингтон и Сеул решили отказаться от проведения военных учений, чтобы добиться прогресса в процессе полной денуклиаризации Корейского полуострова. Однако армии стран по-прежнему будут пребывать в боевой готовности, отметили в Пентагоне.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что США и Республика Корея продолжат тесное взаимодействие в области обороны.

Dong Maeng: совместные учения США и Республики Корея в новом формате

В свою очередь, представитель южнокорейской армии сообщил, что обе страны с 4 марта начнут девятидневные совместные маневры под кодовым названием Dong Maeng. Они будут носить в основном оборонительный характер, а точное число военнослужащих, которые примут участие в учениях, пока неизвестно.

Южная Корея и США ежегодно проводили совместные военные учения весной. В прошлом году в маневрах "Молодой орел" принимали участие более 10 тысяч американских и около 290 тысяч южнокорейских военных. Пентагон отмечал, что учения преследуют оборонительные цели, и КНДР не стоило "рассматривать их как провокацию".