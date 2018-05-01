В официальном сообщении Белого дома говорится, что Соединенные Штаты продолжают внимательно изучать предоставленную Израилем информацию, которая дает "новые и убедительные сведения" об усилиях Ирана.
"Эти факты согласуются с тем, что давно известно Соединенным Штатам: у Ирана есть сильная тайная ядерная программа, которую он пытался и не смог скрыть от мира и от собственного народа", - констатировали в Вашингтоне. "Иранский режим показал, что будет использовать разрушительное оружие против своих соседей и других стран. У Ирана никогда не должно быть ядерного оружия", - заключили в Белом доме.
Представитель британского правительства, комментируя заявление Нетаньяху, отметил, что у Великобритании "никогда не было наивных представлений" об Иране и его намерениях в ядерной сфере, передает Reuters. "Именно поэтому инспекции МАГАТЭ, согласованные в рамках ядерной сделки Ирана, - одни из самых масштабных и надежных в истории международных ядерных соглашений", - заявил представитель британского кабмина.
По его словам, такие независимые инспекции остаются "жизненно важным способом" удостовериться, придерживается ли Иран ядерной сделки и носит ли его ядерная программа "исключительно мирный характер".
30 апреля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в экстренном обращении к нации представил документы из секретного архива иранской ядерной программы, свидетельствующие, по его словам, о том, что Иран нарушает венское соглашение. По нему Иран обязался разрешить регулярные инспекции своих ядерных объектов со стороны экспертов МАГАТЭ, а Запад снял часть санкций.
"Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива. 55 тысяч документов и фотографий. Эти документы свидетельствуют, что Иран лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций", - сообщил Нетаньяху. Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию вокруг ядерной программы Ирана неприемлемой и не исключил, что Соединенные Штаты могут выйти из СВПД.
Президент России Владимир Путин обсудил развитие ситуации вокруг ядерного соглашения с Ираном по телефону с израильским премьером. В пресс-службе Кремля сообщили, что Путин "подтвердил позицию России": "План, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами".
Государственное телевидение Ирана объявило заявления Нетаньяху "пропагандой". Заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Аракчи назвал выступление премьер-министра Израиля "нелепым и детским шоу", призванным повлиять на позицию Соединенных Штатов относительно ядерной сделки накануне 12 мая - последнего срока для принятия решения о выходе США из СВПД.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, в свою очередь, заявила, что слова Беньямина Нетаньяху о ядерных разработках Ирана не являются доказательством того, что страна нарушила положения СВПД.
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