Великобритания вводит санкции в отношении 11 политиков, чиновников и других лиц, ответственных за грубые нарушения прав человека в России, Венесуэле, Гамбии и Пакистане. Соответствующее заявление в международный День прав человека, отмечаемый в четверг, 10 декабря, опубликовала пресс-служба МИД Соединенного Королевства.
Как отмечается в пресс-релизе британского внешнеполитического ведомства, в России под санкции, включая запрет на поездки и замораживание активов, попали три человека и специальное подразделение быстрого реагирования "Терек". Все они, по мнению властей Велокобритании, ответственны "за пытки и другие нарушения прав человека в отношении ЛГБТ в Чечне". Речь идет о председателе парламента Чечни Магомеде Даудове, заместителе главы МВД Чечни Апти Алаудинове и бывшем начальнике полиции чеченского города Аргун Аюбе Катаеве.
Эти санкции посылают ясный сигнал нарушителям прав человека о том, что Великобритания привлечет их к ответственности. Великобритания будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире, так прокомментировал ситуацию глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Против футбольного клуба и фонда Ахмата Кадырова
В свою очередь Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в рамках "списка Магнитского" ввело санкции в отношении российского футбольного клуба "Ахмат" и фонда имени Ахмата Кадырова. Об этом говорится на сайте министерства. Кроме того, в санкционный список включены бойцовский клуб "Ахмат", организующая бои компания Absolute Championship Akhmat, а также принадлежащие фонду Ахмата Кадырова компании "Чеченские минеральные воды" и "МегаСтройИнвест". Список также пополнили связанные с Рамзаном Кадыровым замруководителя "Росгвардии" по Чечне Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев и россиянин Зияд Сабсаби. Кроме того, живущий в ФРГ Тимур Дугазаев, которого некоторые СМИ называют "представителем Рамзана Кадырова в Германии", а также гражданин ОАЭ Сатиш Симара -тренер лошадей Кадырова.
Сам глава Чечни был включен в американский "список Магнитского" в 2017 году.
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