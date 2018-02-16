США и Турция пытаются нормализовать отношения

Турция и США договорились нормализовать отношения, резко обострившиеся из-за преследования различных интересов в Сирии. Об этом сообщили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Рекс Тиллерсон после переговоров в Стамбуле в пятницу, 16 февраля. Для устранения разногласий будут созданы рабочие группы, а в середине марта состоится новая встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщил Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Тиллерсоном.

Тиллерсон подчеркнул, что у США и Турции общие интересы - одержать победу над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), создать зоны стабильности и обеспечить существование независимой и единой Сирии. По словам американского госсекретаря, США также признают легитимное право Турции на безопасные границы, однако призывают Анкару воздержаться от любой дальнейшей эскалации кризиса в Африне - курдском анклаве на северо-западе Сирии, где Турция проводит военную операцию "Оливковая ветвь".

Ранее партнеры по НАТО США и Турция вплотную приблизились к вооруженной конфронтации в Сирии из-за того, что временами преследуют прямо противоположные цели в этой стране. США оказывают поддержку формированиям курдской группировки YPG, которая успешно сражается против ИГ. Турция, однако, считает сирийский филиал YPG террористической группировкой и стремится предотвратить ее усиление на границе с Турцией, что, как опасается Анкара, может вдохновить турецких курдов на активизацию борьбы за автономию.