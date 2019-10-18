Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что Вашингтон и Анкара договорились о том, что наступление турецких войск на севере Сирии будет приостановлено на 120 часов.
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Это необходимо, чтобы дать возможность курдскому ополчению в течение пяти суток при содействии американцев выйти из приграничных районов, которые Турция определила как "зона безопасности".

Майк Пенс, находящийся с официальным визитом в Анкаре, подтвердил, что переговоры американцев с курдами о выводе их отрядов уже начались.

По словам Пенса, достигнута также договоренность о том, что военная операция Турции будет окончательно остановлена, если курды выйдут за отведенное им время из приграничной зоны.

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Министр иностранных дел Турции Мелвут Чавушоглу сказал журналистам, что Анакара лишь временно приостанавливает свою операцию. "Она будет остановлена лишь после того, как курдские силы полностью покинут этот район", — сказал он.

Незадолго до этого президент США Трамп сообщил в "Твиттере", что из Турции поступили "отличные новости".

"Спасибо Эрдогану, — написал Трамп. — Миллионы жизней будут спасены!"

Турецкие войска пересекли границу Сирии на прошлой неделе. Они перешли в наступление после того, как президент США Дональд Трамп решил вывести американских военных из этого района.

Турция стремится вытеснить курдские вооруженные формирования из провозглашенной Анкарой "зоны безопасности".

Турецкие власти намерены переселить туда до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Критики этого плана заявили, что военная операция может превратиться в этническую чистку курдов, живущих в этой зоне.

Десятки тысяч людей уже покинули зону военных действий вдоль турецко-сирийской границы.

Благотворительные организации утверждают, что число людей, покинувших свои дома, может достичь нескольких сот тысяч.

По словам Майка Пенса, США отменят наложенные на Турцию санкции, когда та закончит свою военную операцию в Сирии.

Представители курдов не принимали участия в переговорах между Вашингтоном и Анкарой, и пока никак не комментируют последние заявления США и Турции.

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