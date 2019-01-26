Эту информацию в субботу утром подтвердило агентство Reuters, ссылаясь на источники в руководстве Талибана. По их сведениям, участники переговоров согласовали черновой вариант мирного соглашения, в котором предусматривается вывод иностранных военных из Афганистана в течение 18 месяцев со дня подписания договора.

Переговоры между талибами и американской делегацией, которую возглавляет Залмай Халилзад – спецпредставитель США по политическому примирению в Афганистане – продолжались в течение шести дней в Дохе, столице Катара. За ходом переговоров наблюдали представители Пакистана и Катара.

По словам источников, представители Талибана гарантируют, что, после ухода американцев, они не допустят на территорию Афганистана международные террористические группировки "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ). План выхода американцев из Афганистана подразумевает, что Талибан будет соблюдать перемирие.

Журналистам пока не удалось получить от правительства США официальное подтверждение об итогах переговоров. Ни одна из сторон еще не опубликовала официальное заявление по этому поводу. Источники рассказали "Голосу Америки", что сообщение о плане вывода иностранных войск из Афганистана будет опубликовано в ближайшие дни, не позже понедельника, 28 января – как было уточнено, "если все пойдет по плану".

Источники "Голоса Америки" не исключают, что об итоговом соглашении между США и Талибаном расскажет лично президент Дональд Трамп. Глава государства может сообщить об исторических договоренностях с талибами во время ежегодного доклада в Конгрессе "О положении дел в стране" (дата которого, пока что, не утверждена).

Пока неясно, согласились ли талибы на переговоры с нынешним афганским правительством во главе с президентом Ашрафом Гани. До сих пор Талибан активно сопротивлялся включению правительства Гани в переговорный процесс. Талибы не признают власть Ашрафа Гани, называя его "американской марионеткой".

Сам президент Гани, выступая на этой неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе, впервые публично раскритиковал мирные инициативы Залмая Халилзада. Он заявил, что афганское правительство, скорее всего, не согласится с любым возможным исходом переговоров в Дохе. Президент Афганистана потребовал проведения прямых переговоров его правительства с талибами для решения всех вопросов, включая вывод иностранных войск из региона.

Военная операция в Афганистане, которую коалиция союзников осуществляет с 2001 года, уже обошлась США примерно в $1 трлн. За 18 лет в этой стране погибли почти 2,5 тыс. американских военнослужащих. Сейчас в Афганистане находятся около 14 тыс. солдат армии США. Ежегодно афганская операция обходится госбюджету в $45 млрд.