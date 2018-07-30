Встреча представителей правительства США и радикального исламского движения "Талибан" закончилась "очень позитивным сигналом", сообщает информагентство Reuters в воскресенье, 29 июля, со ссылкой информированные источники. По их словам, на переговорах обсуждался режим прекращение огня в Афганистане.
Представитель "Талибана", который, по собственным словам, был одним из четырех делегатов движения на переговорах, сообщил, что они проходили в отеле в столице Катара Дохе. Встречу нельзя назвать мирными переговорами, но она положила начало новому формату, отметил собеседник Reuters. По его словам, стороны "в дружественной атмосфере" договорились о проведении новых встреч и улаживании конфликта в Афганистане посредством диалога. При этом "Талибан" настоял на том, чтобы в переговорах не участвовали представители афганского правительства.
Ранее The Wall Street Journal и New York Times сообщали со ссылкой на "Талибан" о встрече участников движения с американской делегацией во главе с представителем Госдепартамента по Южной Азии Элис Уэллс. Официального подтверждения этой информации не поступало.
Совместное празднование Ураза-байрама
В прошлом месяце режим прекращения огня между талибами и правительством Афганистана соблюдался во время трех первых дней Ураза-байрама - с 15 по 17 июня. В это время по всей стране проходили встречи афганских солдат, талибов и мирных жителей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил о продлении перемирия, но "Талибан" отказался продолжать его соблюдение. По информации источников Reuters, новый режим прекращения огня может вступить в силу 22 августа, когда в стране начнутся праздничные дни Ид аль-курбана, посвященного окончанию хаджа.
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