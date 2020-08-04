Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению о расширенном оборонном сотрудничестве (Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA). Об этом в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе Пентагона.

"EDCA отражает общее видение, изложенное в совместных декларациях, подписанных президентами Дональдом Трампом и Анджеем Дудой в 2019 году", - подчеркнули в американском оборонном ведомстве. Этот документ являет необходимую правовую базу, затрагивает инфраструктурные аспекты, а также вопросы распределения военного бремени между союзниками с целью "углубления оборонного сотрудничества" в рамках EDCA, уточнили в Пентагоне.

Ротационное присутствие США в Польше усилится

Соглашение позволит увеличить постоянное американское ротационное присутствие в Польше примерно на 1 тыс. солдат - в дополнение к уже присутствующим там 4 500 военным.

Вашингтон уверен, что EDCA "укрепит НАТО, усилит сдерживание России", "успокоит союзников" Вашингтона и "улучшит стратегическую и оперативную гибкость" Соединенных Штатов. В Пентагоне также подчеркивают, что одной из задач является укрепить восточный фланг Североатлантического альянса в непосредственной близости к Черному морю.

"Мы поздравляем участников переговоров с этой важной вехой для американо-польских отношений и нашей коллективной трансатлантической безопасности", - резюмировали в американском оборонном ведомстве.

США выведут из ФРГ больше военных, чем ожидалось

Министр обороны США Марк Эспер 29 июля заявил, что Пентагон выведет из ФРГ 11 900 военных - больше, чем озвучивалось ранее. Из них 5600 будут переброшены в другие страны-члены НАТО, еще 6400 возвратятся в США, при этом многие по ротации будут задействованы в других государствах Европы, пояснил Эспер на пресс-конференции. Как уточнило агентство AFP, возможными странами перебазирования могут стать Италия и Бельгия. Часть контингента, вероятно, отправится в Польшу и страны Балтии, если Варшава будет придерживаться договоренностей, намеченных обеими сторонами, уточнил тогда Эспер. Таким образом, общая численность американских военнослужащих в ФРГ сократится с 36 тыс. до 24 100 человек.