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США и НАТО выведут войска из Афганистана в течение 14 месяцев: такое соглашение достигнуто между представителями Вашингтона, Кабула и движения "Талибан" в Дохе, пишет портал телеканала Euronews.
Документ стал итогом переговоров, которые проходили в Катаре с октября 2018 года. В целом договоренность была достигнута еще полгода назад, однако после гибели американского военного в результате теракта в Кабуле сношения между США и Талибами были приостановлены.
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