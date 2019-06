На фоне глубокого политического кризиса в Молдове США призвали все политические партии этой страны проявлять сдержанность и согласовать путь продвижения вперед на основе политического диалога. "Обеспечение процветающего и демократического будущего для Молдове и ее граждан является общей целью, которую США будут поддерживать и впредь", - говорится в заявлении Госдепартамента США, обнародованном в воскресенье, 9 июня.

В документе отмечается, что США признают итоги последних парламентских выборов в Молдове. "Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными и проводились с соблюдением основных прав. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна уважаться без всякого вмешательства", - подчеркивается в заявлении Госдепа.

