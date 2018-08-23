США и Китай ввели новые пошлины на товары друг друга

США и Китай ввели дополнительные пошлины на товары друг друга на сумму 16 миллиардов долларов, которые стали новым витком эскалации в борьбе вокруг технологической политики Пекина.
Donaldo Trumpo ir Xi Jinping susitikimas
© Reuters / Scanpix

25-процентные взаимные пошлины вступили в силу с наступлением четверга по вашингтонскому времени или в полдень по пекинскому времени.

Правительство Китая осудило повышение пошлин, посчитав его нарушением правил Всемирной торговой организации, и заявило о намерении обжаловать его.

Представители обеих сторон в среду провели переговоры в Вашингтоне, но никаких сообщений о прогрессе в деле прекращения спора не поступало.

Голос Америки
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