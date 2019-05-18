США отменяют штрафные таможенные пошлины на сталь и алюминий, ввозимые из Канады и Мексики. Одновременно с этим Канада снимает ответные штрафные пошлины на американские товары. Об этом говорится в совместном заявлении Вашингтона и Оттавы, распространенном в пятницу, 17 мая.
"Только что мы достигли договоренности с Канадой и Мексикой и будем впредь поставлять наши товары в эти страны беспошлинно или без значительных таможенных пошлин", - заявил президент США Дональд Трамп в пятницу, выступая в Вашингтоне.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также приветствовал взаимное снижение пошлин. "Это большой шаг на пути к ратификации нового торгового соглашения USMCA", которое произойдет "в ближайшие недели", заявил глава канадского правительства на пресс-конференции в Гамильтоне.
Штрафные пошлины США на импорт алюминия и стали
В июне 2018 года Дональд Трамп повысил таможенные пошлины на импорт стали из Канады и Мексики до 25 процентов и на импорт алюминия до 10 процентов. В ответ Канада обложила товары, ввозимые из США, в первую очередь мясную продукцию и виски, пошлинами на общую сумму в 11 млрд евро.
Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады о свободной торговле ("the United States - Mexico - Canada Agreement", или USMCA. - Ред.) было подписано лидерами трех стран в ноябре прошлого года. Данное соглашение было призвано заменить договор NAFTA, который Трамп считал невыгодным для США.
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