США и Иран обменялись заключенными в Женеве

Вашингтон и Иран обменялись двумя заключенными. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил в Twitter глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

На свободу был отпущен удерживавшийся Тегераном американский историк китайского происхождения Сиюэ Ван. В 2016 году он был осужден в Иране на 10 лет по обвинению в шпионаже.

Из заключения также выпустили иранского специалиста по биомедицине, гематолога Массуда Солеймани. Исследователь в области стволовых клеток был задержан в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года и обвинен в попытке экспорта биологического материала в Иран в обход санкций США.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG