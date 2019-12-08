США и Иран обменялись заключенными в Женеве

На свободу отпущены американский историк китайского происхождения и иранский специалист-гематолог.
Xiyue Wangas
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Вашингтон и Иран обменялись двумя заключенными. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщил в Twitter глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.
На свободу был отпущен удерживавшийся Тегераном американский историк китайского происхождения Сиюэ Ван. В 2016 году он был осужден в Иране на 10 лет по обвинению в шпионаже.

Из заключения также выпустили иранского специалиста по биомедицине, гематолога Массуда Солеймани. Исследователь в области стволовых клеток был задержан в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года и обвинен в попытке экспорта биологического материала в Иран в обход санкций США.

Обмен происходил в аэропорту Женевы. Вашингтон и Тегеран на протяжении длительного времени не поддерживают дипломатические связи друг с другом. Обмен приветствовали, в частности, президент США Дональд Трамп и американский госсекретарь Майкл Помпео.

Ранее шесть стран Европы присоединились к механизму обхода санкций США в отношении Ирана.

Deutsche Welle

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