Министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени (7 утра по Москве) новые тарифы вступают в силу.
Речь идет о 25-процентной пошлине на импортную сталь и 10-процентной пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.
Все затронутые страны уже заявили, что предпримут контрмеры против отдельных секторов американской экономики. Представитель ЕС назвал решение Вашингтона "обыкновенным протекционизмом".
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новые американские пошлины "оскорбительными", учитывая давние тесные отношения между обеими странами, а также "пощечиной" тысячам канадских солдат, который сражались и погибали бок о бок со своими американскими соратниками в Афганистане.
С чего все началось?
Президент Дональд Трамп объявил о своем решении повысить пошлины на импорт стали и алюминия еще в марте, объяснив это соображениями национальной безопасности.
По его словам, избыток стали и алюминия на мировом рынке, возникший в основном из-за перепроизводства этих металлов в Китае, угрожает банкротством американских производителей, которые жизненно важны для безопасности США.
Вашингтон отложил введение новых тарифов на импорт этих металлов из ЕС, Мексики и Канады на время переговоров по этому вопросу. Но переговоры так и не были закончены до конечной даты, 1-го июня.
Что именно объявили США?
Министр торговли США Уилбур Росс объявил о решении администрации Трампа в Париже, где он проводил переговоры с лидерами стран ЕС, надеявшимися не допустить введения нового тарифного режима.
По словам Росса, на переговорах с ЕС не было достигнуто достаточного прогресса для того, чтобы отложить введение нового режима таможенных пошлин. Он также недоволен тем, как развиваются переговоры с Канадой и Мексикой по вопросу о реформировании североамериканской зоны свободной торговли НАФТА.
Росс подчеркнул, что президент Трамп имеет полное право в любое время либо отменить новые тарифы, либо изменить их.
Как это отразится на рынках?
Канада, Мексика и ЕС в прошлом году экспортировали в США стали и алюминия на сумму в 23 млрд долларов - это примерно половина общего объема американского импорта этих металлов.
С тех пор как Дональд Трамп объявил в марте о повышении пошлин, американские компании, импортирующие сталь и алюминий, сообщали о растущих ценах и жаловались, что американские производители металлов не в состоянии обеспечить достаточных поставок.
Экономисты предупреждают, что в результате роста тарифов поднимутся и цены на американском рынке, что приведет к росту цен для потребителей, а также потере рабочих мест на предприятиях, которые перерабатывают металл в конечный продукт.
Уилбур Росс отметает эти предупреждения, заверяя, что негативные последствия для рынка будут минимальными.
Котировки акций американских производителей стали в четверг выросли, акции компаний, зависящих от поставок стали и алюминия, таких как, например, Boeing и Caterpillar, наоборот, упали.
Что дальше?
Евросоюз, Мексика и Канада говорят, что новые пошлины не должны распространяться на их продукцию, так как они ближайшие союзники США.
Представитель правительства Великобритании заявил, что переговоры с администрацией Трампа продолжатся, с тем, чтобы достичь постоянной отмены новых тарифов.
Замминистра торговли Франции Жан-Батист Лемуан сказал, что к середине июня Евросоюз должен решить, какие именно контрмеры следует предпринять.
Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у ЕС нет иного выбора, кроме как обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию, а также повысить пошлины на американские товары.
Ранее представители ЕС говорили, что в список подобных товаров могут войти американские виски, джинсы и клюква.
Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.
"Смехотворно считать торговлю с Канадой угрозой национальной безопасности США", - сказал Джастин Трюдо.
Министерство экономики Мексики заявил, что планирует ввести тарифы на американскую свинину, сталь, яблоки, виноград, голубику и сыр, и что эти тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои новые пошлины.
Китай уже обложил налогом импорт определенных американских товаров на сумму в 3 млрд долларов в год.
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