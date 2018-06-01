Министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с полуночи 1 июня по вашингтонскому времени (7 утра по Москве) новые тарифы вступают в силу.

Речь идет о 25-процентной пошлине на импортную сталь и 10-процентной пошлине на импортный алюминий из стран ЕС, Канады и Мексики.

Все затронутые страны уже заявили, что предпримут контрмеры против отдельных секторов американской экономики. Представитель ЕС назвал решение Вашингтона "обыкновенным протекционизмом".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новые американские пошлины "оскорбительными", учитывая давние тесные отношения между обеими странами, а также "пощечиной" тысячам канадских солдат, который сражались и погибали бок о бок со своими американскими соратниками в Афганистане.

С чего все началось?

Президент Дональд Трамп объявил о своем решении повысить пошлины на импорт стали и алюминия еще в марте, объяснив это соображениями национальной безопасности.

По его словам, избыток стали и алюминия на мировом рынке, возникший в основном из-за перепроизводства этих металлов в Китае, угрожает банкротством американских производителей, которые жизненно важны для безопасности США.

Вашингтон отложил введение новых тарифов на импорт этих металлов из ЕС, Мексики и Канады на время переговоров по этому вопросу. Но переговоры так и не были закончены до конечной даты, 1-го июня.

Что именно объявили США?

Министр торговли США Уилбур Росс объявил о решении администрации Трампа в Париже, где он проводил переговоры с лидерами стран ЕС, надеявшимися не допустить введения нового тарифного режима.

По словам Росса, на переговорах с ЕС не было достигнуто достаточного прогресса для того, чтобы отложить введение нового режима таможенных пошлин. Он также недоволен тем, как развиваются переговоры с Канадой и Мексикой по вопросу о реформировании североамериканской зоны свободной торговли НАФТА.

Росс подчеркнул, что президент Трамп имеет полное право в любое время либо отменить новые тарифы, либо изменить их.

Как это отразится на рынках?

Канада, Мексика и ЕС в прошлом году экспортировали в США стали и алюминия на сумму в 23 млрд долларов - это примерно половина общего объема американского импорта этих металлов.

С тех пор как Дональд Трамп объявил в марте о повышении пошлин, американские компании, импортирующие сталь и алюминий, сообщали о растущих ценах и жаловались, что американские производители металлов не в состоянии обеспечить достаточных поставок.

Экономисты предупреждают, что в результате роста тарифов поднимутся и цены на американском рынке, что приведет к росту цен для потребителей, а также потере рабочих мест на предприятиях, которые перерабатывают металл в конечный продукт.

Уилбур Росс отметает эти предупреждения, заверяя, что негативные последствия для рынка будут минимальными.

Котировки акций американских производителей стали в четверг выросли, акции компаний, зависящих от поставок стали и алюминия, таких как, например, Boeing и Caterpillar, наоборот, упали.

Что дальше?

Евросоюз, Мексика и Канада говорят, что новые пошлины не должны распространяться на их продукцию, так как они ближайшие союзники США.

Представитель правительства Великобритании заявил, что переговоры с администрацией Трампа продолжатся, с тем, чтобы достичь постоянной отмены новых тарифов.

Замминистра торговли Франции Жан-Батист Лемуан сказал, что к середине июня Евросоюз должен решить, какие именно контрмеры следует предпринять.

Ранее председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у ЕС нет иного выбора, кроме как обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию, а также повысить пошлины на американские товары.

Ранее представители ЕС говорили, что в список подобных товаров могут войти американские виски, джинсы и клюква.

Канада заявила, что введет 25-процентные тарифы на некоторые виды американской стали, и 10-процентные - на другие продукты, в том числе йогурт и виски.

"Смехотворно считать торговлю с Канадой угрозой национальной безопасности США", - сказал Джастин Трюдо.

Министерство экономики Мексики заявил, что планирует ввести тарифы на американскую свинину, сталь, яблоки, виноград, голубику и сыр, и что эти тарифы останутся в силе до тех пор, пока США не отменят свои новые пошлины.

Китай уже обложил налогом импорт определенных американских товаров на сумму в 3 млрд долларов в год.