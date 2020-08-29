США и ЕС призвали власти Беларуси прекратить запугивание населения

Власти Беларуси должны "прекратить запугивание" населения, а также преследования "по политическим мотивам". Об этом говорится в совместном заявлении, принятом миссиями США, Великобритании, Швейцарии и ЕС от имени всего Евросоюза. Документ в пятницу, 28 августа, обнародовала Европейская служба внешних связей (ЕСВС).
"Трудно поверить в то, что, к величайшему сожалению, мы стали свидетелями гибели и страданий людей, попрания человеческого достоинства и правосудия в Беларуси", - подчеркивается в заявлении. В нем, в частности, содержится осуждение непропорционального применения силы, а также призывы к Минску отказаться от угроз использования "военной силы против собственных граждан". Кроме того, в ЕС поражены "мирными демонстрациями" и требуют освободить "всех несправедливо задержанных".
США и европейское сообщество также ожидает от официальных властей полноценного расследования всех предполагаемых злоупотреблений, указывается далее в документе.
ОБСЕ призывает Минск избежать "кошмара"
Ранее Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) назвала "глубоко тревожащим" насилие в Беларуси после президентских выборов 9 августа и призвала эту страну принять предложение ОБСЕ о содействии в установлении диалога, чтобы избежать "кошмара".
В Беларуси почти три недели не стихают акции протеста и забастовки, начавшиеся после президентских выборов 9 августа, на которых, по версии ЦИК, победу с результатом 80 процентов голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. В первые дни, по официальным данным, были задержаны почти 7000 человек, два человека погибли. Сразу после выборов в Беларуси был фактически заблокирован интернет, силовики при разгоне демонстрантов проявляли беспрецедентную жестокость.
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