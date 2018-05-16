Госдепартамент США осудил открытие моста через Керченский пролив. Соответствующее заявление официального представителя Госдепа Хизер Нойерт опубликовано на сайте ведомства во вторник, 15 мая.
Vladimiras Putinas pervažiavo tiltu į aneksuotą Krymą
© Sputnik / Scanpix

Нойерт подчеркнула, что Крым является частью Украины, а мост был построен без разрешения украинских властей. "Строительство Россией моста служит напоминанием о сохраняющейся готовности России пренебрегать международным правом", - отмечается в заявлении.

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С помощью моста Москва пытается "укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма", считают в Госдепе США. Кроме того, по оценке американского внешнеполитического ведомства, это сооружение "препятствует навигации, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив, - единственный путь для попадания в территориальные воды Украины в Азовском море". "Мы призываем Россию не препятствовать этому судоходству", - заявила Нойерт.

Принудительная интеграция аннексированного Крыма

Внешнеполитическая служба Евросоюза также осудила открытие части моста через Керченский пролив. "Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является, - подчеркивается в официальном заявлении ЕС, распространенном 15 мая.

Этот мост "был построен без разрешения Украины, в нарушение ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он мешает прохождению кораблей через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море", отмечается в документе.

"Европейский Союз по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма и Севастополя и не признает это нарушение международного права", - заявила внешнеполитическая служба ЕС.

Киев обратился в международный суд

Мост длиной 19 км ведет от Таманского полуострова Краснодарского края к украинскому полуострову Крым, аннексированному Россией в марте 2014 года. Строительство моста началось в феврале 2016 года, при этом Москва не согласовывала с Киевом ограничения для судов, которые заходят в акваторию Азовского моря в украинские порты через Керченский пролив.

В феврале 2018 года Киев направил в Постоянную палату международного третейского суда в Гааге меморандум о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву, в котором пожаловался, в частности, на возведение Керченского моста, вызванное им ограничение навигации в проливе и то обстоятельство, что мост фактически перекроет доступ крупнотоннажных судов в Азовское море.

Deutsche Welle
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