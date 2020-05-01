США и Британия сообщили, какие хронические заболевания приводят к смерти при COVID-19

Данные статистики смертности, опубликованные в США, Великобритании, Италии, Нидерландах и Китае, показали, что почти половина скончавшихся имели одно или несколько хронических заболеваний. Чаще всего пациенты страдали от сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, гипертония), хронических заболеваний нижних дыхательных путей (астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), страдали диабетом и деменцией.

По данным Департамента здравоохранения штата Нью-Йорк, наиболее опасными сопутствующими заболеваниями, приводящими к смерти пациентов с COVID-19, являются ишемическая болезнь сердца (13,8%), деменция и болезнь Альцгеймера (13,6%), хронические заболевания нижних дыхательных путей (12,7%), грипп и пневмония (10,6%), диабет (4%).

Самое крупное на сегодня исследование в Европе, проведенное экспертами Международного консорциума по острым респираторным и новым инфекционным заболеваниям (ISARIC), также показало что в Великобритании большинство летальных исходов связаны с хроническими заболеваниями пациентов - у 53% зараженных было минимум одно из них. Смертность среди таких пациентов оказалась почти на 40% выше. Всего в Великобритании умирает почти треть из всех госпитализированных с коронавирусом.

Проанализировав 16 749 случаев заражений COVID-19 (с 6 февраля по 18 апреля) у пациентов, госпитализированных в больницы, входящие в Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS), врачи пришли к выводу, что наиболее опасным сопутствующим заболеванием стала деменция - вероятность летального исхода при ней оказалась выше на 39%. Ожирение повышает риски на 37%, а болезни сердечно-сосудистой системы - на 31%. Вероятность смерти пациентов с коронавирусом также увеличивают такие заболевания, как диабет (19%), болезни почек (15%) и астма (14%).

Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на отчет медиков, риски возникновения осложнений есть и для курильщиков - в 10% тяжелых случаев пациенты имели зависимость от табака. Таким образом, исследование ISARIC также позволяет предположить, что среди курильщиков меньше количество зараженных коронавирусом.

На то, как пациенты с COVID-19 переносят течение болезни, также сильно влияют их индивидуальные генетические особенности. Судя по данным отчета Королевского колледжа Лондона, генетика определяет течение инфекции (симптомы) примерно на 50%. В частности, генетически детерминированными симптомами были лихорадка, диарея, делирий, потеря вкуса и запаха.

Почти 41% от вероятности развития лихорадки в результате болезни был обусловлен генетической предрасположенностью, на 47% - риск потери обоняния, 49% - делирия и 50% - совокупности симптомов. К другим симптомам с генетическим компонентом относятся: повышенная утомляемость (32%), одышка (43%) и диарея (34%). Таким образом, особенности ДНК могут объяснить, почему некоторые люди легко переносят коронавирусную инфекцию или вообще не заражаются, пишет MedDaily.