Об этом газете заявил бывший старший директор Совета национальной безопасности США по по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал. Он утверждает, что ознакомился с наиболее свежим черновиком ядерной доктрины, которую готовят в Пентагоне.
Британская газета сообщает, что доктрина предусматривает оснащение модифицированных ракет подводного базирования Trident D5 ядерными боеголовками небольшой мощности с целью сдерживания России от использования тактических (ядерных) боеголовок в конфликте в Восточной Европе.
В публикации не уточняется, сколько времени может занять разработка новых боеголовок и модернизация ракет. Вулфстал утверждает, что после этого "любая попытка России или Северной Кореи использовать ядерное оружие приведет к тяжелым для них последствиям". (Цитата по ТАСС.)
The Guardian отмечает, что новая ядерная политика США куда более воинственная, нежели при администрации Барака Обамы, которая стремилась уменьшить роль ядерного оружия в оборонной стратегии. Сторонники контроля над вооружениями выразили тревогу по поводу нового предложения создать ядерное оружие меньших размеров, что делает более вероятным начало боевых действий с его использованием.
Помимо разработки новых ядерных боеприпасов уменьшенной мощности, в ядерной доктрине США также будет расширен перечень условий, при которых возможно применение американского ядерного арсенала. По данным Вулфстала, в него войдет ответ на неядерное нападение, приводящее к массовым жертвам, а также атака на стратегические инфраструктурные, ядерные объекты и пункты управления.
Американская ядерная доктрина, как ожидается, будет опубликована в конце января этого года.
В настоящее время ракеты Trident D5 (или Trident II) — одна из главных составляющих ядерного арсенала США. Ракеты базируются на подводных лодках типа "Огайо".
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