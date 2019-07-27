Президент Украины Владимир Зеленский совершит деловой визит в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Киеве в субботу, 27 июля. По его словам, Вашингтон готовится к визиту, но его точная дата пока не определена.
25 июля Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора президенты договорились "предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США, сообщила пресс-служба украинского президента.
Трамп также поздравил Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на парламентских выборах, подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и выразил убеждение, что ее новое правительство сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Киевом и Вашингтоном.
США готовятся к деловому визиту президента Украины Зеленского
Ранее Дональд Трамп договорился с Владимиром Зеленским...
Евросоюз осудил возобновление смертной казни федеральными властями США (6)
Решение федеральных властей США о возобновлении...
Трамп обещает Лондону обширное соглашение о свободной торговле (10)
"Брекзит" дает беспрецедентную возможность для...
Трамп пригрозил Франции штрафными пошлинами на вино
Готовность США ввести пошлины на вино связана с...
TOP новостей
Цены на грибы: сколько грибы стоят в Вильнюсе, а сколько в провинции (53)
DELFI 27 июля утром посетил рынки, чтобы узнать сколько в...
Со здания библиотеки в Вильнюсе сняли памятную доску в честь генерала Ветры реакция политиков (62)
В Вильнюсе со здания Академии наук им. Врублевских 27...
Президент Литвы с супругой посетили Палангу и участвовали в забеге с детьми (16)
Палангская мэрия сделала подарок детям из малоимущих...
Почему молодые водители совершают больше ДТП: автомобилем надо управлять с 25 лет
Казалось бы, молодые водители, которые только что...
Аварийные огни включаете в благодарность, а сигналите – когда злитесь: как надо поступать на самом деле
Несмотря на то, что демонстрация разного рода световых...