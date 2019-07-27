США готовятся к деловому визиту президента Украины Зеленского

Ранее Дональд Трамп договорился с Владимиром Зеленским о его визите в Вашингтон по телефону. Стороны намерены обсудить "практические вопросы взаимодействия".
Volodymyras Zelenskis
© Sipa / Scanpix

Президент Украины Владимир Зеленский совершит деловой визит в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на брифинге в Киеве в субботу, 27 июля. По его словам, Вашингтон готовится к визиту, но его точная дата пока не определена.

25 июля Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора президенты договорились "предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия" во время визита Зеленского в США, сообщила пресс-служба украинского президента.

Трамп также поздравил Зеленского с победой его партии "Слуга народа" на парламентских выборах, подтвердил поддержку территориальной целостности Украины и выразил убеждение, что ее новое правительство сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Киевом и Вашингтоном.

Deutsche Welle

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