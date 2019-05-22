США готовят санкции в отношении членов правительства Венесуэлы

Соединенные Штаты готовят санкции и уголовные дела в отношении ряда членов венесуэльского правительства. Их подозревают в отмывании денег для главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его кабинета министров, сообщают собеседники агентства Reuters, знакомые с положением дел, во вторник, 21 мая. По их информации, для отмывания использовалась венесуэльская продовольственная программа CLAP, основанная в апреле 2016 года.
В подготовке санкций участвуют Совет национальной безопасности США, Госдепартамент, а также министерства юстиции и финансов. Ожидается, что ограничительные меры будут приняты в ближайшие три месяца.
Срочная помощь необходима почти 25% венесуэльцев
По данным ООН, почти четверть из 30 миллионов венесуэльцев нуждаются в срочной помощи. Около 3,7 миллиона жителей страны истощены вследствие недостаточного питания, не менее 22 процентов детей до 5 лет страдают от хронического недоедания, говорится в одном из недавних отчетов организации.
В апреле Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста. 16 апреля в аэропорту Каракаса приземлился самолет с грузом срочно необходимых медикаментов и медицинских материалов.
Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро
Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира.
В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности. В мае глава Венесуэлы объявил о намерении провести внеочередные парламентские выборы, однако не назвал какие-либо даты.
Переговоры по урегулированию кризиса
Ранее в мае в Осло прошли первые переговоры по венесуэльскому конфликту при посредничестве норвежского правительства. Сторонники временного президента особо выделили отсутствие прямых контактов между представителями Мадуро и Гуайдо.
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