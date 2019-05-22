США готовят санкции в отношении членов правительства Венесуэлы

США подозревают ряд чиновников Венесуэлы в отмывании денег для правительства Николаса Мадуро с помощью венесуэльской продовольственной программы CLAP, утверждают собеседники Reuters.
© AFP / Scanpix

Соединенные Штаты готовят санкции и уголовные дела в отношении ряда членов венесуэльского правительства. Их подозревают в отмывании денег для главы Венесуэлы Николаса Мадуро и его кабинета министров, сообщают собеседники агентства Reuters, знакомые с положением дел, во вторник, 21 мая. По их информации, для отмывания использовалась венесуэльская продовольственная программа CLAP, основанная в апреле 2016 года.

Статьи по теме:
Противостояние США и России в Венесуэле обостряется  (19)
США пытаются путем санкций перекрыть экспорт нефти из Венесуэлы  (14)

В подготовке санкций участвуют Совет национальной безопасности США, Госдепартамент, а также министерства юстиции и финансов. Ожидается, что ограничительные меры будут приняты в ближайшие три месяца.

Срочная помощь необходима почти 25% венесуэльцев

По данным ООН, почти четверть из 30 миллионов венесуэльцев нуждаются в срочной помощи. Около 3,7 миллиона жителей страны истощены вследствие недостаточного питания, не менее 22 процентов детей до 5 лет страдают от хронического недоедания, говорится в одном из недавних отчетов организации.

В апреле Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гуманитарную помощь Международного комитета Красного Креста. 16 апреля в аэропорту Каракаса приземлился самолет с грузом срочно необходимых медикаментов и медицинских материалов.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира.

В апреле законодательное собрание Венесуэлы, по-прежнему выступающее на стороне Мадуро, лишило Гуайдо депутатской неприкосновенности. В мае глава Венесуэлы объявил о намерении провести внеочередные парламентские выборы, однако не назвал какие-либо даты.

Переговоры по урегулированию кризиса

Ранее в мае в Осло прошли первые переговоры по венесуэльскому конфликту при посредничестве норвежского правительства. Сторонники временного президента особо выделили отсутствие прямых контактов между представителями Мадуро и Гуайдо.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Десятки тысяч венесуэльцев протестуют против режима Мадуро (30)

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал...

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности (1)

Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро,...

В Венесуэле произошло уже третье масштабное отключение электричества (20)

В Венесуэле в пятницу, 29 марта, в 19.10 по местному времени...

Мадуро хочет провести внеочередные парламентские выборы (2)

Временный президент Венесуэлы Гуайдо считает, что...

Гуайдо ищет прямые контакты с Пентагоном (5)

Временный президент Венесуэлы поручил своему...

В мире

В клубах и барах Риги в напитки подмешивают наркотики: жертвы ничего не помнят

В ночных клубах и барах Риги появился новый вид...

Пресса Британии: Россия и популисты могут разрушить Европейский союз (2)

В обзоре британской прессы 22 мая: Быть ли "брекситу" и...

США готовят санкции в отношении членов правительства Венесуэлы

США подозревают ряд чиновников Венесуэлы в отмывании...

Меркель, Путин и Макрон обсудили урегулирование конфликта в Донбассе (4)

Лидеры Германии и Франции в разговоре с президентом РФ...

США предъявили Турции ультиматум в связи с закупкой российских С-400 (15)

Турции до конца первой недели июня необходимо...

TOP новостей

Перед решающим "боем" – выводы экспертов и замечания кандидатам (3)

До президентских выборов в Литве остается все меньше...

Экономист о будущем: это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь (7)

"Это будет такой кризис, какого я больше всего опасаюсь",...

Vladimiras Putinas

Генеральный секретарь ПА НАТО Дэвид Хоббс: не думаю, что Путин рискнёт нападением на Балтию Эксклюзивно (81)

Почему жить по соседству с НАТО – это очень удобно, а...

Летом начнут бесплатно выдавать Семейные карты: выяснилось кто и когда получит (9)

Летом 2019 года в Литве появятся Семейные карты, которые...

Вильнюсские фонтаны: одни ими любуются, а другие моют в них бутылки

В Литве заработали фонтаны. Все чаще камеры...