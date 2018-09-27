Если Россия не прекратит свое "враждебное поведение" на мировой арене, американская администрация введет санкции в отношении лиц из ближайшего окружения Владимира Путина. Об этом в среду, 26 сентября, заявил помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.
Sergejus Šoigu, Vladimiras Putinas, Valerijus Gerasimovas
© Sputnik / Scanpix

Действия России он назвал "неприемлемыми", ответственность за них должна лежать на ближнем круге Путина, который должен ожидать "издержек и последствий", отметил Биллингсли. О том, что администрация настроена серьезно, свидетельствуют и санкции в отношении близких к Путину олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, которые уже лишились значительной части своего состояния, подчеркнул помощник министра финансов.

Между тем, как пишет агентство Bloomberg, санкции администрации Дональда Трампа в отношении России, а также "непредсказуемость Белого дома и Конгресса" США подталкивают российских предпринимателей к репатриации части капиталов. Бизнесмены начинают переводить деньги в российские государственные банки и изменять баланс находящихся в офшорах средств.

Тенденция наметилась еще в апреле, когда под американские ограничительные меры подпали, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольная ему En+ Group, а также Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Администрация Трампа помогает Владимиру Путину "достичь цели, которая оказывалась недоступной для него на протяжении двух десятилетий", а именно добиться репатриации капиталов в РФ, отмечает Bloomberg.

Deutsche Welle
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