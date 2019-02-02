"Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах [по договоренностям] по контролю над вооружениями, которые обеспечат безопасность США, их союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и подлежат обязательному выполнению", — цитирует ТАСС госсекретаря США Майкла Помпео, выступившего 1 февраля перед журналистами в Госдепартаменте. По версии шефа американской дипломатии, американский лидер Дональд Трамп "делает все возможное чтобы устранить риск распространения оружия массового уничтожения".
Также Помпео предупредил, что США со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В этот же день США передадут России, а также Белоруссии, Казахстану и Украине дипломатическую ноту о приостановке своих обязательств по ДРСМД, заявил представитель вашингтонской администрации во время телефонного брифинга для журналистов.
Сам Дональд Трамп в распространенном письменном заявлении подтвердил, что США начнут разработку вариантов военного ответа на нарушения Россией своих обязательств в рамках ДРСМД. Вместе с тем Трамп высказался о том, что США рассчитывают, "возможно, впервые" наладить прекрасные отношения с Россией на всех уровнях после того, как между Вашингтоном и Москвой будут достигнуты устраивающие обе стороны договоренности по контролю над вооружениями.
"Чтобы контроль над вооружениями отвечал национальной безопасности всех сторон, все они должны добросовестно соблюдать свои обязательства. Мы готовы взаимодействовать с Россией по контролю над вооружениями, чтобы такое взаимодействие соответствовало этому критерию, и, когда это будет достигнуто, возможно, впервые за все время наладить прекрасные политические, экономические, торговые и военные отношения. Это будет замечательно и для России, и для Соединенных Штатов, равно как и для всего мира ", — отметил американский лидер.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Армянская семья, за которую 96 дней совместно молились верующие, получила убежище в Нидерландах (4)
В Нидерландах закончилась успехом одна из самых...
Генерал ВВС Венесуэлы объявил о признании Хуана Гуайдо руководителем Венесуэлы (7)
Дивизионный генерал и директор стратегического...
Вице-президент США заявил, что настало время покончить с диктатурой Мадуро (23)
Вице-президент США Майк Пенс встретился во Флориде с...
Меркель заявила о нарушении Россией договора о ликвидации ракет (5)
Канцлер Германии призвала воспользоваться полугодовой...
TOP новостей
Социал-трудовики на выборах президента Литвы поддержат Сквернялиса (9)
Правящая Литовская социал-демократическая трудовая...
Распродажи в Норвегии: за бесценок – шерстяные свитера, продукты и книга о Путине (205)
О чем чаще всего говорят эмигранты в Норвегии? О работе,...
В центре Вильнюса на женщину упала глыба льда Дополнено комментарием мэра Вильнюса (9)
В последнее время в социальных сетях неоднократно...
Вильнюсское самоуправление предупреждает о формирующихся сосульках (4)
После начала оттепели свисающие с крыш многоэтажных...
На следующей неделе грядёт особенно активный циклон: изменения - сразу же после выходных (1)
Тихая погода с приятным морозцем и гололёдом в субботу...