США готовы развернуть РСМД в Европе для "сдерживания" России

По его словам, аналогичные шаги США готовы предпринять и в Индийско-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, который, не будучи участником Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "развернул тысячи ракет", которые "нацелены на союзников США" и могут быть также использованы против ВМС США. "Они сделали это, воспользовавшись тем фактом, что мы были ограничены договором с Россией, которым Китай не был ограничен, - подчеркнул Роберт О'Брайен. - Поэтому президент решил, что мы больше не можем ставить под угрозу нашу национальную безопасность из-за ДРСМД ни в Индо-Тихоокеанском регионе, ни в Европе".

По словам помощника президента США, американцы "вышли из договора, создают гиперзвуковое оружие и системы доставки в виде баллистических ракет, которые помогут обеспечить безопасность Америки, защитить ее союзников и сдерживать Китай". "Мы развернем такие же ракеты, если это будет необходимо, в Европе, чтобы сдерживать Россию, - сказал О'Брайен. - Мы думаем, что, развернув эти вооружения, мы не только тем самым будем сдерживать нападение, но это также поставит нас в такую позицию, в которой мы сможем вести реальные переговоры по контролю над вооружениями в будущем".

Представитель США напомнил, что такой же стратегии Вашингтон придерживался и в 1980-х годах в отношении СССР. "Мы развернули ракеты Pershing и крылатые ракеты в Европе, чтобы Советский Союз сел за стол переговоров и согласился [обсуждать] "нулевой вариант", который предшествовал ДРСМД", - пояснил О'Брайен.

По его словам, Россия и Соединенные Штаты продлят на год Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если смогут решить вопросы, связанные с мерами проверки.

"Мы сделали россиянам предложение. И мне кажется, на этом фронте есть прогресс. Я ездил [недавно] в Женеву, встречался со своим коллегой - генералом Патрушевым (секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. - Прим. ТАСС). У нас с ним состоялась очень деловая встреча", - сказал советник американского лидера, комментируя переговоры по дальнейшей судьбе СНВ-3.

США предложили продлить ДСНВ на год. Обе стороны, по словам О'Брайена, также "согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года, чтобы посмотреть, даст ли это время для заключения действительно замечательной долгосрочной сделки по контролю над вооружениями". "Считаю, что мы приближаемся к этому. Мы вырабатываем верификационную процедуру для этого периода продолжительностью в год. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам просто нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениями", - заявил О'Брайен.

По его словам, США хотят достижения договоренности, будучи уверенными, что это отвечает интересам и Москвы, и Вашингтона. "Мы считаем, что это отвечает и их, и нашим интересам, и мы бы хотели добиться отличной сделки. Так что посмотрим, как тут будут развиваться события в следующие пару дней и недель", - отметил представитель Белого дома.

Кроме того, он признал, что нынешний президент США Дональд Трамп и его администрация в целом без энтузиазма относятся к СНВ-3, полагая, что тот далек от идеала, поскольку не охватывает тактическое ядерное оружие. "Мы хотим добиться хорошей сделки с россиянами. Новый ДСНВ не является отличной сделкой. Президент Трамп никогда бы не заключил такой договор, поскольку тот, хотя и ограничивает американские и российские стратегические средства доставки и боеголовки, что хорошо, <...> не устанавливает ограничение на другие ракетные системы или боезаряды. А россияне сохраняют огромное преимущество над США по боеголовкам, не входящими в категорию стратегических. Если вы находитесь в Париже, и вас взрывает ядерная боеголовка, то вы не будете говорить: "Рад, что наш город уничтожило лишь тактическое ядерное оружие, а не стратегическое <...>", - сказал О'Брайен.

Помощник главы администрации США также вновь подверг критике Китай за отказ присоединиться к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений.