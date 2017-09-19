Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что в конфликте вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи США располагают "целым рядом военных опций".
Jamesas Mattisas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Есть много военных опций, которыми мы воспользуемся по согласованию с нашими союзниками, чтобы защитить наших союзников и наши собственные интересы", - сказал он журналистам в Вашингтоне вечером в понедельник, 18 сентября.

Глава Пентагона не стал вдаваться в подробности, однако подтвердил, что эти опции включают и вариант, при котором столица Южной Кореи Сеул не окажется под сильной угрозой. Он также подтвердил, что Вашингтон и Сеул обсуждали возможность размещения в Южной Корее тактических ядерных вооружений.

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Мэттис: Ракеты КНДР не представляют прямой угрозы для США
Северная Корея, вопреки всем предостережениям, 15 сентября вновь запустила ракету, пролетевшую над Японией. Джеймс Мэттис отверг раздающиеся в США и Японии призывы сбивать ракеты, испытываемые Пхеньяном.

В этом, по его словам, нет необходимости, поскольку они не представляют прямой опасности для США и их союзников. В противном случае "мы отреагировали бы совершенно по-иному", пояснил министр обороны США.

Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если будет представлять собой угрозу для США или ее союзников. Между тем Испания в связи с конфликтом вокруг ядерной программы Пхеньяна объявила посла КНДР в Мадриде персоной нон грата и предписала ему покинуть пределы страны до 30 сентября.

Deutsche Welle
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