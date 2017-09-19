"Есть много военных опций, которыми мы воспользуемся по согласованию с нашими союзниками, чтобы защитить наших союзников и наши собственные интересы", - сказал он журналистам в Вашингтоне вечером в понедельник, 18 сентября.
Глава Пентагона не стал вдаваться в подробности, однако подтвердил, что эти опции включают и вариант, при котором столица Южной Кореи Сеул не окажется под сильной угрозой. Он также подтвердил, что Вашингтон и Сеул обсуждали возможность размещения в Южной Корее тактических ядерных вооружений.
Мэттис: Ракеты КНДР не представляют прямой угрозы для США
Северная Корея, вопреки всем предостережениям, 15 сентября вновь запустила ракету, пролетевшую над Японией. Джеймс Мэттис отверг раздающиеся в США и Японии призывы сбивать ракеты, испытываемые Пхеньяном.
В этом, по его словам, нет необходимости, поскольку они не представляют прямой опасности для США и их союзников. В противном случае "мы отреагировали бы совершенно по-иному", пояснил министр обороны США.
Ранее постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея будет уничтожена, если будет представлять собой угрозу для США или ее союзников. Между тем Испания в связи с конфликтом вокруг ядерной программы Пхеньяна объявила посла КНДР в Мадриде персоной нон грата и предписала ему покинуть пределы страны до 30 сентября.
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