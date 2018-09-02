Вашингтон рассматривает возможное расширение военной помощи Киеву. "Возможно, мы обсудим с Украиной…, в чем они нуждаются. Думаю, что намечается дискуссия об оснащении военно-морского флота, потому что, как вы знаете, их военно-морские силы были по большему счету присвоены Россией", - заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью британской газете The Guadian, опубликованном в субботу, 1 сентября.

Наряду с тем, что Украина нуждается в восстановлении ВМФ, у нее также "очень ограниченные" возможности воздушной обороны, и США "следует рассмотреть" этот аспект, отметил Волкер. Высокопоставленный американский чиновник также указал, что Киеву необходима военная помощь летальными видами вооружения, подчеркнув, что администрация президента Дональда Трампа "однозначно" готова продолжить ее оказывать - после поставок переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в апреле.

Эксперт исследовательского центра Atlantic Council Арик Толер отметил в беседе с The Guardian, что поставка Javelin была скорее символическим жестом, в то время как поддержка военно-воздушных и военно-морских сил стала бы "гораздо более значимым, важным моментом".

"РФ не будет много делать до выборов в Украине"

Говоря об урегулировании конфликта в Донбассе, Волкер выразил мнение, что до президентских и парламентских выборов в Украине прогресса в этом вопросе ожидать не следует. "Есть некоторые признаки того, что Россия, вероятно, не будет предпринимать много шагов до тех пор, пока не пройдут эти выборы", - заявил дипломат.

Он также скептически прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что в скором времени может состояться встреча Волкера с его российским коллегой, помощником президента РФ Владиславом Сурковым. "Очевидно, что у нас есть значительные расхождения во взглядах. Думаю, мы проведем немного больше раундов переговоров, прежде чем решим, продуктивно ли организовывать еще одну большую встречу", - отметил Волкер.