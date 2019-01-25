Накануне депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы попросили мировое сообщество незамедлительно оказать жителям страны гуманитарную помощь. США сразу же отозвались на эту просьбу.

В заявлении Помпео отмечается, что США продолжают оказывать помощь государствам, окружающим Венесуэлу, так как кризис, спровоцированный режимом Мадуро, уже давно выплеснулся за пределы страны. С начала 2017 финансового года США предоставили соседним с Венесуэлой странам более 140 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи и финансирования различных мер для размещения более чем 3 миллионов человек, бежавших из Венесуэлы после 2014 года.

"Мы призываем соответствующие органы власти Венесуэлы немедленно начать критически важные экономические и политические реформы, которые необходимы для прекращения гиперинфляции, дефицита продуктов питания и коррупции", – заявил Майк Помпео.

"Мы высоко ценим вклад региональных правительств и международных благотворительных организаций и призываем мировое сообщество внести дополнительный вклад в оказание помощи Венесуэле и всему региону", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.