Соединенные Штаты готовы предоставить венесуэльцам неотложную гуманитарную помощь на общую сумму, превышающую 20 миллионов долларов. Жители Венесуэлы страдают от нехватки продуктов и лекарств из-за тяжелого экономического кризиса, ставшего следствием политики, которую проводит узурпаторский режим Мадуро. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном 24 января.
Mike Pompeo
© AFP / Scanpix

Накануне депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы попросили мировое сообщество незамедлительно оказать жителям страны гуманитарную помощь. США сразу же отозвались на эту просьбу.

В заявлении Помпео отмечается, что США продолжают оказывать помощь государствам, окружающим Венесуэлу, так как кризис, спровоцированный режимом Мадуро, уже давно выплеснулся за пределы страны. С начала 2017 финансового года США предоставили соседним с Венесуэлой странам более 140 миллионов долларов в виде гуманитарной помощи и финансирования различных мер для размещения более чем 3 миллионов человек, бежавших из Венесуэлы после 2014 года.

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"Мы призываем соответствующие органы власти Венесуэлы немедленно начать критически важные экономические и политические реформы, которые необходимы для прекращения гиперинфляции, дефицита продуктов питания и коррупции", – заявил Майк Помпео.

"Мы высоко ценим вклад региональных правительств и международных благотворительных организаций и призываем мировое сообщество внести дополнительный вклад в оказание помощи Венесуэле и всему региону", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

"Голос Америки"
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