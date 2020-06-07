США готовы помочь России в связи с разливом топлива под Норильском

США готовы помочь России в связи с разливом нефтепродуктов под Норильском, заверил госсекретарь Майкл Помпео. Вашингтон готов помочь РФ "минимизировать ущерб от экологической катастрофы" "несмотря на разногласия" с Москвой, а также "предложить опыт технических экспертов", подчеркнул глава Госдепартамента в субботу, 6 июня, в своем микроблоге Twitter. Он добавил, что "опечален" случившимся.
ЧП под Норильском произошло 29 мая в результате разгерметизации аварийного резервуара на ТЭЦ-3 АО "НТЭК" (Норильско-Таймырская энергетическая компания). В результате около 20 тысяч тонн дизельного топлива разлилось за пределы промзоны. Часть топлива попала в реки Дандыкан и Амбарная. МЧС России узнало о происшествии только 31 мая, до этого владелец НТЭК - компания "Норникель" - пытался ликвидировать последствия ЧП собственными силами.
После аварии Росприроднадзор сообщил о превышении в десятки тысяч раз предельно допустимых концентраций вредных веществ на водных объектах в Норильске. Инцидент был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Генпрокуратура России возбудила уголовные дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и о загрязнении вод. По оценке международной природоохранной организации Greenpeace, ущерб только водным объектам на Таймыре может превышать 6 млрд рублей без учета урона почве и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Статус безработного: кому платить ОНЗ и какие выплаты появятся в ближайшее время (29)
На 11 неделе карантина Служба занятости подвела итоги....
Минздрав Литвы представил список стран, приезжим из которых не требуется изоляция (17)
Минздрав Литвы объявил список стран, который будет...
Как попасть к врачу? Карантин-то отменят, а действующий порядок останется (44)
В Паневежисе известный телеоператор и фотограф после...
В Литве установлены 9 новых случаев заболевания коронавирусом (7)
За прошедшие сутки в Литве установили 9 новых случаев...
Фермер, принимающий на работу эмигрантов: если они получают 800 евро - не эмигрируют (122)
Во время карантина люди лишились возможности...