Вашингтон готов вести переговоры с Пхеньяном. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс в беседе с корреспондентом The Washington Post на борту самолета Air Force Two, возвращаясь с открытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.
США и их союзники не прекратят требовать от режима Ким Чен Ына платить по счетам до тех пор, пока тот не предпримет очевидных шагов по денуклеаризации, пишет WP. Однако, не отказываясь от давления, администрация президента Дональда Трампа готова к разговору с Пхеньяном.
"Если вы хотите говорить, то поговорим"
"Суть в том, что давление будет сохраняться, пока они (руководство КНДР. — Ред.) не предпримут действий, которые альянс (США и Южной Кореи. — Ред.) сочтет важными шагами к денуклеаризации", — заявил Пенс. По его словам, политика максимального давления будет продолжаться и усиливаться. "Но если вы хотите говорить, то поговорим", — обратился Пенс к режиму в Пхеньяне.
Вместе с тем он сообщил о договоренности с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином о том, что санкции против Пхеньяна не должны быть смягчены только потому, что тот проявит готовность к диалогу.
Заявление вице-президента свидетельствует об изменении позиции США по отношению к КНДР, отмечает WP, поясняя, что прежде Вашингтон предусматривал переговоры с Пхеньяном только после того, как тот пойдет на уступки.
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