США, ФРГ, Британия, Россия готовятся к мору, подсчитывая, сколько погибнет от коронавируса: худший сценарий - 40 млн в 2020 году

В условиях, когда пандемия уже бесконтрольно распространяется по странам Европы и по США, правительства многих стран требуют от своих ученых предоставить хотя бы приблизительные модели развития дальнейших событий. И все предоставляемые данные говорят об одном и том же - почти все правительства стран мира прямо сейчас, вот в этот самый момент, упускают последнюю возможность предотвратить гибель десятков миллионов человек.

Согласно компьютерной модели, разработанной в Имперском колледже Лондона, если не предпринимать превентивные меры, в самом худшем случае коронавирусом только в 2020 году могут заразиться 7 миллиардов человек, а погибнуть - 40 миллионов человек. (То есть от вируса за год умрет больше, чем погибло солдат за все время Второй мировой войны). Но несмотря на грядущий мор среди населения, до сих пор в большинстве стран не предпринимают никаких строгих мер против распространения инфекции (к примеру, вводят вместо карантина каникулы).

Как показало исследование, если сократить социальные контакты пожилых людей на 60%, а остального населения на 40%, то количество жертв коронавируса можно сократить в два раза. Но даже в этом случае системы здравоохранения во всех странах все равно будут перегружены.

Только жесткие карантинные меры могут снизить количество погибших. Если внедрить везде примерно одинаковые правила, то можно удержать число смертей на уровне 0,2 случая на 100 тысяч населения в неделю. Тогда число жертв коронавируса составит "всего" 1,3 миллиона человек. Но если тянуть с введением карантинов, дождавшись показателя 1,6 смерти на 100 тысяч населения в неделю, то пандемия унесет почти 10 миллионов жизней.

Прогноз ФРГ: самый позитивный сценарий - 1 млн зараженных, самый худший - 1 млн умрут

В рабочем документе МВД Германии, подготовленном по поручению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, сообщается, как нынешнее положение дел в стране с распространением коронавируса может повлиять на внутреннюю безопасность.

По информации журнала Der Spiegel, газеты Süddeutsche Zeitung, а также телеканалов NDR и WDR, в конфиденциальном документе под названием "Как взять под контроль COVID-19" эксперты рекомендуют поставить вирусу преграду по примеру Южной Кореи, то есть в массовом порядке проводить тесты и последовательно изолировать инфицированных людей.

От прежней методики по принципу "Проводим тесты, чтобы подтвердить ситуацию" следует отказаться в пользу принципа "Проводим тесты, чтобы предвидеть ситуацию".

Исследователи смоделировали сценарий, по которому с 6 апреля проводятся по 50 тысяч тестов в день, с 13 апреля - по 100 тысяч, и в конце апреля - по 200 тысяч.

При самом позитивном сценарии ученые предполагают, что заражены в Германии будут около 1 миллиона человек, скончаются порядка 12 тысяч. Жесткие меры предосторожности должны соблюдаться два месяца, но и затем следует сохранять повышенную бдительность, потому что иммунитет от вируса приобретет только небольшая часть населения.

В худшем случае, если государство не предпримет достаточных мер, авторы исследования допускают, что уже в скором будущем будут заражены 70 процентов населения; при этом более 80% людей, нуждающихся в интенсивном медицинском обслуживании, не смогут попасть в больницы, а число летальных исходов превысит 1 миллион.

По данным на субботу, 28 марта, в Германии от коронавируса скончался 351 человек, общее число зараженных составило 51 тысячу.

Великобритания: худший сценарий - гибель 500 тыс. человек, но принятые меры сократили эту цифру до 6 000

Правительство Великобритании десять дней назад получило данные, свидетельствующие, что при худшем сценарии в стране от коронавируса может погибнуть до 500 тысяч человек. Это если не принимать никаких превентивных мер. При введении умеренных ограничительных мер число погибших сокращается вдвое - до 260 тысяч.

Эти цифры заставили правительство объявить, что в Британии вводятся самые жесткие со времен Второй мировой войны меры по ограничению передвижения людей. Людям рекомендовано отказаться от посещения пабов, театров, кино, клубов и по возможности работать из дома.

Эти меры должны были снизить изначальную цифру погибших до не такой "ужасной" - до 20 тысяч, а то и меньше.

А 28 марта исследователи уже сократили цифру потерь среди населения еще минимум в три раза. Благодаря продолжению действия жестких мер по изоляции людей, теперь в Британии ожидается около 5700 смертей от коронавируса, что намного ниже первоначальных прогнозов, пишет сегодня The Times.

По данным Имперского колледжа Лондона, стратегия правительства по увеличению социального дистанцирования между работает. И это одно их самых эффективных методов борьбы против Covid-19."

Но статистика - наука гибкая. Ежегодно в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии в результате естественных причин умирает около 600 тысяч человек. Учитывая, что пожилые люди с хроническими заболеваниями являются самой уязвимой группой населения, которая может пострадать от коронавируса, то 20 тысяч погибших от коронавируса уже не такая страшная цифра.

Поэтому главный научный советник правительства Патрик Валланс, выступая в парламенте на заседании комитета по вопросам здравоохранения, заявил, что статистика смертности от коронавируса будет накладываться на общую статистику ожидаемых смертей, сообщает BBC. По его же словам, ежегодно от обычного гриппа в Британии погибает около 8000 человек.

По данным на субботу, 28 марта, в Великобритании от коронавируса скончались 759 человек, общее число зараженных составило 15 тыс. человек. Среди зараженных - премьер Борис Джонсон, глава Минздрава Мэтт Хэнкок, принц Чарльз.

Прогноз США: худший сценарий - до 200 тысяч погибших к лету, лучший - 80 тысяч

Количество зараженных коронавирусом в США к утру субботы, 28 марта, достигло 105 тысяч человек, а погибли от коронавируса около 1500.

Америка теперь вышла на первое место в мире по числу инфицированных COVID-19. Из-за пандемии коронавируса в стране введен режим чрезвычайной ситуации. 27 марта президент Дональд Трамп сообщил о выделении $2,2 трлн на поддержку американской экономики в условиях коронавируса. Это крупнейшая в истории США программа помощи экономике.

Но как предупреждали ученые, момент может быть упущен - правительство слишком долго не предпринимало жестких мер для замедления скорости распространения коронавируса.

Две недели назад, когда цифры зараженных в США не были такими пугающими, газета The New York Times писала, что в США от коронавируса нового типа могут скончаться до 1,7 миллиона американцев. Это при худшем сценарии. Если же будут приняты ограничительные меры, то количество погибших может сократиться до 150-200 тысяч.

Такие цифры получили сотрудники Центров по контролю и профилактике заболеваний США и эксперты по эпидемическим заболеваниям из разных университетов, смоделировав несколько вариантов развития событий, исходя из характеристик вируса, темпов его распространения и того, насколько серьезны будут введенные правительством ограничительные меры.

По этим прогнозами, в течение года коронавирусом могут заразиться в США до 214 миллионов человек. 21 миллион из них необходимо будет госпитализировать, что подорвет национальную систему здравоохранения. В США есть только 925 тысяч оборудованных больничных коек и из них только около 90 тысяч предназначены для пациентов в критическом состоянии.

Однако на данный момент введенный режим чрезвычайной ситуации несколько изменил эти прогнозы в лучшую сторону.

Как сообщает Reuters, теперь потенциальное количество смертей от коронавируса в США может варьироваться в широких пределах: от 38 000 до 162 000 погибших к лету 2020 года.

По данным исследований Медицинской школы Вашингтонского университета, пандемия может утихнуть в начале июня. Но к этому моменту число госпитализированных пациентов уже давно достигнет пика на национальном уровне. Поэтому многие зараженные продолжат умирать и в июне, и в июле.

К примеру, в Калифорнии вирус распространяется медленнее. Это означает, что пик заражений и смертей там придется на апрель, а значит карантинные меры нужно продлевать в этом штате.

Прогнозы в России: худший сценарий - засекречен, а лучший - тайна

В России число новых случаев коронавируса к субботе, 28 марта, составило 1264 (+228 за сутки). Больше всего заболевших по-прежнему в Москве - 817 зараженных, четверо скончались.

Президент Владимир Путин утверждает, что победить коронавирус в России удастся быстрее чем за три месяца. Но такое заявление - не более чем введение в заблуждение. Это лишь частичная правда, так как в летние месяцы, действительно, распространение вирусных инфекций ослабевает. Однако это не значит, что коронавирус побежден. Это лишь сезонное затухании эпидемии.

Новый коронавирус вообще нельзя победить полностью. Как уверяет профессор Университета Квинсленда Иан Маккей, специализирующийся на вирусологии, им переболеют абсолютно все в мире. COVID-19 станет так называемой эндемической инфекцией, с которой человек периодически сталкивается на протяжении все своей жизни. Так происходит с уже известными миру коронавирусами, в основном вызывающими простуду. Заразность этих вирусов достигает максимума зимой, но заражаются ими и весной, и летом, и осенью.

Поэтому предполагать, что в какой-то стране мира, в частности, в России, ситуация с COVID-19 будет иная, нежели в других частях планеты, - преступная халатность, которая ведет к гибели людей.

Никаких прогнозов о потенциальном количестве зараженных россиян в России официально не обнародуется. Прогнозов о возможном количестве погибших также официально никаких нет. На государственном телевидении и в госСМИ ни один из многочисленных экспертов этой темы не касается. Официально вся информация о возможном числе жертв инфекции в России заранее считается фейком и будет преследоваться по закону вплоть до лишения свободы.

Но, несмотря на это, российский центр "Досье" Михаила Ходорковского опубликовал "Анализ мер правительства РФ по борьбе с COVID-19", в котором названа и возможная смертность от коронавируса в России.

В своем телеобращении к народу президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на том, что в связи с коронавирусом эпидемиологическая ситуация находится под контролем российских властей. Он подчеркнул, что благодаря заранее принятым мерам в области здравоохранения распространение коронавирусной инфекции удалось замедлить, а случаи инфицирования связаны в первую очередь с географическим положением России, которая граничит со странами, подверженными эпидемии. Сразу после выступления Путина в российских СМИ появилась информация о первых двух погибших от коронавируса. Это создало впечатление, будто президент снял вето на эту тему своим выступлением.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по противодействию коронавирусу, считает вопрос о вспышке COVID-19 в России "абсолютно раздутой историей". Власти публично называют панику вокруг распространения коронавирусной инфекции преувеличенной.

Но в аналитических обзорах, подготовленных для правительства Московской области, и якобы оказавшихся в распоряжении Центра "Досье", говорится, что реальное количество заражений коронавирусной инфекцией (COVID-19) существенно превышает официальные цифры. Эксперты отмечают, что отсутствие ограничительных мер может привести к экспоненциальному росту количества заболевших коронавирусной инфекцией россиян.

В обзоре, якобы подготовленном для правительства Московской области, рассматриваются прогнозы заболеваемости коронавирусом в Москве вплоть до 10 июня по двум различным сценариям - без принятия срочных мер и при введении карантина.

При первом варианте развития событий ожидается, что к концу марта в Москве и Подмосковье будет около 10 000 инфицированных, а к середине апреля - почти 100 000. В первой декаде мая эпидемия может достичь пика в 2,2 миллиона зараженных человек (или 19% населения), из которых госпитализации потребуют до 200 000 случаев (при том что общее количество больничных мест в Москве составляет около 60 000, включая занятые другими больными).

Ожидается, что к маю интенсивная терапия с аппаратами ИВЛ может быть необходима 50 000 человек.

Суточный показатель смертности от заболеваний органов дыхания может возрасти в 100-300 раз. Ежедневный уровень смертности, вызванной коронавирусом, на пике эпидемии может составлять около 1 000 случаев. Таким образом, от коронавируса за следующие два-три месяца может умереть около 30 000 человек, говорится в документах "Досье". (Обычная ежегодная статистика смертей в Москве - около 120 000 человек).

Если же будет введен жесткий карантин, то пик эпидемии передвинется на конец апреля и максимальное количество инфицированных удастся сократить почти в 10 раз (до 250 000 человек). Это позволит сократить и показатели смертности к июню 2020 года в девять раз - количество умерших в этом случае может достичь всего 3 000 человек, по сравнению с 28 000 без введения мер. Ежедневная смертность от коронавируса в момент пика в этом случае может составлять около 300 человек в день (в столице каждый день умирает 320-330 человек, без учета эпидемий, катастроф и т.д.). Понадобится всего около 20 000 обычных больничных коек и 5 000 реанимационных.

Если же не будут приняты срочные ограничительные меры, то до 60-70% населения страны может быть заражено в течение 3-4 месяцев, а общая смертность от коронавируса в стране может составить от 1 до 6 миллионов человек, утверждает Центр "Досье". Госпитализация тогда одновременно потребуется 3-4 миллионам человек, при том что в стране всего 40 000 аппаратов ИВЛ.