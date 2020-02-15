США эвакуируют сограждан с карантинного лайнера Diamond Princess

Граждан США доставят на базы военно-воздушных сил Travis в Калифорнии и Lackland в Техасе. Все эвакуированные должны пройти еще один, 14-дневный карантин после прибытия в США. Перед посадкой в самолет будет проведен медицинский осмотр. На борт не допустят тех, у кого обнаружат симптомы болезни.

"Если вы решите не возвращаться этим рейсом, вы не сможете вернуться в Соединенные Штаты в течение какого-то периода времени. Решение об этом будет принято Центром по контролю и профилактике заболеваний США" - предупредило посольство сограждан. Американские власти 28 января начали эвакуацию граждан США из Китая из-за коронавируса COVID-19 и к настоящему моменту вывезли на родину уже более 800 человек.

285 случаев коронавируса на Diamond Princess

Карантин на лайнере объявили после того, как у одного из сошедших на предыдущей остановке в Гонконге пассажиров диагностировали коронавирус. За время карантина число случаев заражения на корабле достигло 285, их направили в больницы Японии. Это самый высокий показатель числа заболевших за пределами Китая, где вирус зафиксирован у 66 тысяч человек и более 1500 скончались.

Накануне министерство здравоохранения Японии разрешило 11 пассажирам Diamond Princess сойти на берег, их изолируют на берегу. Речь идет о людях старше 80 лет и тех, кто не может оставаться больше на судне из-за невозможности соблюдать необходимые для них медицинские условия.