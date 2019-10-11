Постпред США в ООН Келли Крафт в четверг предупредила Турцию, что операция против курдов на северо-востоке Сирии повлечет за собой последствия, если Анкара не защитит уязвимые категории населения и не сумеет сдержать "Исламское государство".
Kelly Knight Craft
© AFP / Scanpix

"Если не будет игры по правилам, защиты уязвимого населения и гарантий того, что ИГ не сможет воспользоваться этими действиями для восстановления (своих позиций), то будут последствия", – сказала Крафт журналистам после закрытого заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Сирии.

Турция называет свои действия "взвешенной и ответственной" антитеррористической операцией, в то время как населяющие регион курды призывают "спасти людей от геноцида".

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Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает отстаивать свое решение отвести войска с севера Сирии. В четверг он написал в "Твиттере": "Турция планировала атаковать курдов уже давно. Борьба между ними идет уже целую вечность. В зоне атаки и близко нет наших солдат. Я пытаюсь прекратить бесконечные войны". Президент также предостерег, что готов "больно ударить по Турции" санкциями, если она не будет "играть по правилам".


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что в результате операции уже было уничтожено 109 "террористов" (имеются в виду курдские бойцы). Он также предостерег, что отправит сирийских беженцев в Европу, если Евросоюз будет называть турецкую операцию "вторжением". Генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует встретиться с Эрдоганом в Стамбуле в пятницу.

Власти США заявляют, что следят за сообщениями об атаках со стороны спящих ячеек "Исламского государства". Как отметил в беседе с "Голосом Америки" один из источников, "любые односторонние действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезное беспокойство", поскольку создают ситуацию, которой группировка сможет воспользоваться.

В Минобороны Турции настаивают, что операция проводится в соответствии с резолюциями Совбеза и положениями международного законодательства, гарантирующими Турции "право на самооборону".

В "Твиттере" Сирийских демократических сил в четверг был опубликован пост с благодарностью в адрес ряда стран за "достойное поведение" в отношении жителей северо-востока Сирии. В список попали Саудовская Аравия, Египет, Ирак, Великобритания, Франция и Германия. США же в их число не попали.

"Голос Америки"
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