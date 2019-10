"Если не будет игры по правилам, защиты уязвимого населения и гарантий того, что ИГ не сможет воспользоваться этими действиями для восстановления (своих позиций), то будут последствия", – сказала Крафт журналистам после закрытого заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Сирии.

Турция называет свои действия "взвешенной и ответственной" антитеррористической операцией, в то время как населяющие регион курды призывают "спасти людей от геноцида".

Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает отстаивать свое решение отвести войска с севера Сирии. В четверг он написал в "Твиттере": "Турция планировала атаковать курдов уже давно. Борьба между ними идет уже целую вечность. В зоне атаки и близко нет наших солдат. Я пытаюсь прекратить бесконечные войны". Президент также предостерег, что готов "больно ударить по Турции" санкциями, если она не будет "играть по правилам".

