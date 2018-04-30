В американском Госдепартаменте на запрос DW сообщили: "Мы их поставили", однако о том, где ПТРК будут базироваться и в каком количестве они были поставлены, ответ получен не был.

Ранее США предоставляли Украине лишь нелетальные виды вооружений, транспорт и амуницию. Однако администрация американского президента Дональда Трампа сняла эти ограничения.

Вдали от линии разграничения

По оценкам экспертов, США планировали поставить Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 миллионов долларов.

Условием передачи Украине этих вооружений являлось их базирование вдали от линии разграничения в Донбассе. Это объясняется рисками захвата ракет оккупационными войсками, как это уже случилось с американской станцией радиоэлектронной борьбы в ходе российской военной операции в Донбассе под Дебальцево зимой 2015 года.

"Дополнительный сдерживающий фактор"

Президент Порошенко ранее назвал Javelin "дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе".

В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.