В американском Госдепартаменте на запрос DW сообщили: "Мы их поставили", однако о том, где ПТРК будут базироваться и в каком количестве они были поставлены, ответ получен не был.
Ранее США предоставляли Украине лишь нелетальные виды вооружений, транспорт и амуницию. Однако администрация американского президента Дональда Трампа сняла эти ограничения.
Вдали от линии разграничения
По оценкам экспертов, США планировали поставить Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на общую сумму 47 миллионов долларов.
Условием передачи Украине этих вооружений являлось их базирование вдали от линии разграничения в Донбассе. Это объясняется рисками захвата ракет оккупационными войсками, как это уже случилось с американской станцией радиоэлектронной борьбы в ходе российской военной операции в Донбассе под Дебальцево зимой 2015 года.
"Дополнительный сдерживающий фактор"
Президент Порошенко ранее назвал Javelin "дополнительным сдерживающим аргументом против российской агрессии в Донбассе".
В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.
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