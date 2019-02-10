Соединенные Штаты доставили в Колумбию первую партию гуманитарной помощи для Венесуэлы. "США с гордостью объявляют о прибытии в колумбийский город Кукута первой партии неотложной помощи для жителей Венесуэлы. Мы будет продолжать работать с (временным президентом. - Ред.) Гуайдо и нашими партнерами для доставки гуманитарной помощи нуждающимся венесуэльцам", - говорится в сообщении, выложенном в микроблоге Госдепартамента США в Twitter в воскресенье, 10 февраля.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 2 февраля сообщил, что Венесуэле будет поставлена партия медикаментов и пищевых добавок. Со своей стороны госсекретарь США Майк Помпео обещал, что Вашингтон направит в Венесуэлу гумпомощь на 20 млн долларов.
В сообщении Госдепа подчеркивается, что временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо "неустанно работает, чтобы доставить эту отчаянно необходимую гуманитарную помощь венесуэльцам, в то время как (глава Венесуэлы. - Ред.) Мадуро продлевает их страдания, приказав военным заблокировать доставку помощи в Венесуэлу".
Мадуро блокирует поставку гуманитарных грузов
Хуан Гуайдо, обратившийся к США с просьбой о поставке гуманитарной помощи в Венесуэлу, уже провел встречи с рядом мэров венесуэльских городов, чтобы организовать провоз гуманитарных грузов.
Однако Николас Мадуро, которого большинство стран Запада и Латинской Америки не считают легитимным президентом Венесуэлы, категорически возражает против американской гумпомощи, опасаясь, что ее доставка может быть использована в качестве прикрытия для начала вооруженной интервенции. Венесуэльские солдаты уже заблокировали пограничный переход близ колумбийского города Кукута.
Два проекта резолюции Совбеза ООН по Венесуэле
Россия и Китай считают законным президентом Венесуэлы Мадуро. Москва планирует внести в Совбез ООН свой проект резолюции по урегулированию политического кризиса в Венесуэле в противовес американскому.
"(Совет Безопасности) призывает к урегулированию ситуации в Венесуэле на основе мирных мер. (Совет Безопасности) поддерживает все инициативы, направленные на достижение политического урегулирования, включая механизм, выработанный в Монтевидео", - говорится в российском проекте резолюции, текст которого находится в распоряжении агентства ТАСС.
Американский проект резолюции Совбеза ООН предусматривает отмену результатов президентских выборов, в результате которых победу в мае 2018 года официально одержал Мадуро, и проведение новых выборов. По словам дипломатического источника, оба проекта резолюции находятся на стадии рассмотрения экспертами и пока не внесены на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
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