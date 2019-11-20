США до сих пор не перечислили Украине 35 млн долларов военной помощи

США до сих пор не перечислили Украине 35 млн долларов (в пересчете - 31,6 млн евро) военной помощи. Эти деньги находятся на балансе американской стороны, сообщила газета Los Angeles Times во вторник, 19 ноября, со ссылкой на документы министерства обороны США. По ее данным, средства предназначены, в частности, для приобретения гранатометов и обеспечения безопасности связи.

Представитель Пентагона Карла Глисон отказалась назвать причину задержки, но сообщила, что средства будут направлены "в течение нескольких следующих недель".

Комитет Палаты представителей США по вооруженным силам направил запрос министерству обороны страны, однако тот остался без ответа, заявил председатель подкомитета по боеготовности Джон Гараменди. В Палате представителей не намерены оставлять ситуацию без внимания, подчеркнул он.

Демократы в Сенате обеспокоены поведением администрации Трампа

Ряд сенаторов-демократов 18 ноября обратились к главе Пентагона Марку Эсперу. Они особо выделили необходимость как можно скорее перечислить средства "чтобы подтвердить нашу приверженность Украине". Авторы запроса назвали Киев "важным партнером" Вашингтона, а подход администрации президента США к нему - "хаотичным, недисциплинированным и вызывающим глубокую обеспокоенность".

Конгресс одобрил почти 400 млн долларов для Украины

Осенью 2018 года Конгресс США одобрил выделение Украине 391 млн долларов (353 млн евро) военной помощи. Из них 250 млн долларов (226 млн евро) предназначались Киеву в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины. Конгресс учредил эту программу Пентагона в 2016 финансовом году. Администрация президента США Дональда Трампа заморозила одобренные конгрессменами средства, разблокировав их лишь в сентябре 2019 года.