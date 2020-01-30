Согласно опубликованным в среду, 29 января, итоговым статистическим данным по действию в США так называемых протоколов о защите мигрантов, в течение 2019 года из Соединенных Штатов в Мексику были депортированы 64 тысячи беженцев.

Миграционная политика в США была изменена год назад. Граждане любых стран, въезжающие в США из Мексики с целью подачи ходатайства о предоставлении убежища или другого вида на жительство, возвращаются обратно и остаются там до тех пор, пока их заявка не будет рассмотрена властями США.

Положительное решение было принято, по данным мексиканских властей, только по 187 заявлениям. Мигранты из 20 государств ожидают решения своей участи в мексиканских общежитиях и лагерях для беженцев. Правозащитники критикуют миграционную политику президента Трампа.

По данным организации Human Rights Watch жертвами насилия и вымогательств среди ожидающих решения властей США уже стали 816 человек.