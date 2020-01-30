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Власти Мексики опубликовали статистику за год по действиям США в рамках протоколов, цель которых - затруднить миграцию в страну.
Pabėgėliai
Pabėgėliai
© Shutterstock

Согласно опубликованным в среду, 29 января, итоговым статистическим данным по действию в США так называемых протоколов о защите мигрантов, в течение 2019 года из Соединенных Штатов в Мексику были депортированы 64 тысячи беженцев.

Миграционная политика в США была изменена год назад. Граждане любых стран, въезжающие в США из Мексики с целью подачи ходатайства о предоставлении убежища или другого вида на жительство, возвращаются обратно и остаются там до тех пор, пока их заявка не будет рассмотрена властями США.

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Положительное решение было принято, по данным мексиканских властей, только по 187 заявлениям. Мигранты из 20 государств ожидают решения своей участи в мексиканских общежитиях и лагерях для беженцев. Правозащитники критикуют миграционную политику президента Трампа.

По данным организации Human Rights Watch жертвами насилия и вымогательств среди ожидающих решения властей США уже стали 816 человек.

Deutsche Welle

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