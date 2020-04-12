В документе, который опубликован на сайте Белого дома, говорится, что такие страны создают "неприемлемые риски для здоровья американцев". Министр внутренней безопасности уполномочен уведомлять госсекретаря США о подобных нарушениях, а также о случаях, когда задержка с вывозом иностранных граждан мешает мерам властей по борьбе с распространением коронавируса.

Получив уведомление, госсекретарь должен как можно скорее, но не позднее чем через неделю принять план по введению визовых санкций и приступить к его выполнению, говорится в меморандуме. Санкции снимаются, как только страна, в отношении которой они были введены, возобновит вывоз своих граждан. Документ будет действовать до конца 2020 года, но может быть продлен.

В российском МИДе будут разбираться с "сигналом" из США, но считают, что сейчас не время вводить какие-либо новые санкции, заявил РИА "Новости" замминистра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, международное сообщество "видит негативную роль санкционных методов и приемов в нынешней обстановке", так как рестрикции сказываются на положении простых людей, а не на поведении правительств.

России грозит оказаться в первом же списке стран, против которых могут быть введены визовые санкции США. Российское посольство насчитало 2,3 тысячи соотечественников, которые изъявили желание вернуться на родину из Америки, но на долгожданный вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву, рассчитанный на 402 места, было допущено не более 70 человек - и то лишь с пропиской в Москве и Московской области.

В Росавиации это объяснили новым алгоритмом: "одна страна вылета - один российский регион или город прилета". Кроме того, прилетевшим нужно обеспечить двухнедельный карантин, а Москва, как утверждается, не может принять всех прилетевших из других регионов. Помимо нужной прописки, еще одним непременным условием для попадания в список является регистрация на сайте gosuslugi.ru, но и это не гарантирует попадания на сам рейс.

Многие путешественники в соцсетях пишут, что никакой помощи так и не дождались, но их обязали "слить на сайт всю информацию о себе, поставить миллион галочек и лишить себя всех прав", цитирует "Новая газета".

Новый алгоритм отсек от возвращения россиян, которые оказались за границей до 1 января, в том числе студентов и людей, проводящих за рубежом большую часть года. К тому же, за возвращение на родину приходится платить: около 400 евро для дальнемагистральных и 200 евро для среднемагистральных рейсов в одну сторону, включая таксы и сборы. И это несмотря на то, что правительство выделило Росавиации 1,5 млрд рублей из резервного фонда специально для "возмещения затрат, понесенных при возвращении россиян на родину из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией".

Также из-за нового алгоритма были отменены некоторые рейсы, о которых было объявлено до его установления. В итоге граждане продолжают терять, возможно, последние деньги на покупку авиабилетов и по-прежнему отрезаны от достоверной информации - действия российского государства слишком непредсказуемы, пишет "Новая".