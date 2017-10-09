Мэр города Майк Сайнер назвал небольшую группу людей, собравшихся вокруг пямятника генералу Роберту Ли, "подлыми неонацистами, нанесшими в город очередной позорный визит". "Вам здесь не рады! Убирайтесь домой!" — написал градоначальник на своей странице в "Твиттере".
Факельное шествие было организовано лидером группы правых активистов Ричардом Спенсером. На опубликованных им видео протестующие кричат: "Вы не замените нас" и "Мы еще вернемся".
Статуя генерала Роберта Ли, командовавшего армией конфедератов, в ходе Гражданской войны, была также местом встречи на марше "Объединим правых" в августе. Участники акции выступали против попыток городских властей снести памятник.
Протестующая против акции ультраправых Хезер Хайер погибла, когда в толпу противников марша врезался автомобиль. Около 40-50 человек приняли участие в сборе в парке Освобождения у статуи генерала Ли. Пока рассматривается судебный иск против сноса памятника, он накрыт.
Спенсер, который вел прямую видеотрансляцию акции в интернете, заявил в ее ходе, что Шарлоттсвилль стал символом подавления свободы слова и разрушения исторических памятников. Группа одинаково одетых людей с зажжеными факелами в руках скандировала: "Юг снова восстанет" и "Россия — наш друг".
Один из участников собрания сказал, что группа вернулась, чтобы "представлять интересы белых американцев", и критиковал местное сообщество и СМИ. Полиция сообщила, что группа покинула парк незадолго до восьми вечера. Мэр Майк Зингер сказал, что власти ищут правовые пути предотвращения подобных маршей в будущем.
Спенсер — основатель ультраправового сайта и аналитического центра. Он известен рядом спорных заявлений, сделанных в ходе различных акций, включая выступление в поддеожку "мирные" этнические чистки. Дебаты том, нужно ли сносить памятники лидерам Конфедерации, ассоциирующимся со временами рабства, идут в США до сих пор. После вспышки насилия в Шарлоттсвилле местные власти в некоторых штатах предприняли шаги по демонтажу подобных памятников.
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