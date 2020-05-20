Средство от малярии против коронавируса: что известно об эффективности гидроксихлорохина?

Более того, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в апреле выпустило рекомендацию о том, что доказательств безопасности и эффективности гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом нет.

Что касается профилактики заболевания Covid-19 с помощью этого препарата, то на сегодняшний день нет никаких убедительных доказательств того, что гидроксихлорохин или препараты сходного действия могут предотвратить заражение коронавирусом, хотя клинические испытания в этом направлении ведутся в ряде стран, в частности, в США, Великобритании, Испании и Китае.

Что такое гидроксихлорохин и для чего он применяется?

Гидроксихлорохин - более поздний и менее токсичный вариант препарата хлорохина и имеет более выраженное противовирусное и противовоспалительное действие.

Хлорохин обычно назначают для лечения малярии, некоторых протозойных инфекций, ревматоидного артрита и красной волчанки.

Оба эти препарата обладают кардиотоксичностью и могут вызывать аритмию и тахикардию, особенно у пациентов с имеющимися сердечнососудистыми заболеваниями - о чем ранее предупреждало FDA в связи с использованием этих двух препаратов для лечения Covid-19 в амбулаторных условиях или же во время клинических испытаний.

Согласно одному клиническому тестированию, проведенному в США на 368 пациентах больницы для ветеранов, летальность у тех больных Covid-19, кто принимал гидроксихлорохин, была выше, чем у тех, кто проходил стандартное лечение.

Вице-президент Международного общества исследований в области антивирусных препаратов профессор Кэтрин Сели-Радтке также полагает, что хлорохину уделяется излишнее внимание при отсутствии доказательств его эффективности при Covid-19.

"Что еще более важно, он может иметь опасные побочные эффекты и дать людям ложную надежду", - написала профессор на сайте sciencealert.com.

Почему в ряде стран антималярийные средства применяют для лечения Covid-19?

Поскольку штамм коронавируса SARS-Cov-2, вызывающий Covid-19, появился недавно, он нов и малоизучен, то пока не существует некоего единого одобренного препарата, который помогал бы организму больного справляться с вызванными им осложнениями.

Поэтому врачи во всем мире в подобных ситуациях могут прибегать к практике использования некоторых имеющихся лекарств вне зарегистрированных показаний, то есть не по прямому назначению.

Применяется ли в России гидроксихлорохин при Covid-19?

Во временных рекомендациях Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению Covid-19 антималярийные препараты указаны как перспективные.

"Среди препаратов, представляющихся перспективными для лечения COVID-19, следует отметить группу противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Эти препараты используются для терапии малярии и некоторых других протозойных инфекций", - говорится в рекомендациях.

Там также указывается, что механизм действия антималярийных препаратов при вирусных инфекциях изучен не полностью, однако есть основания полагать, что они могут препятствовать проникновению вируса в клетку и его репликации.

"В небольших клинических исследованиях было показано, что комбинация [антибиотика] азитромицина с гидроксихлорохином усиливает противовирусный эффект последнего", - говорится в методичке Минздрава.

При этом там также содержится предупреждение о том, что перед назначением терапии антималярийными препаратами необходимо особое внимание уделить ЭКГ пациента, поскольку хлорохин и его производные могут влиять на удлинение QT (вызывать желудочковую тахиаритмию).

В конце апреля Глава московской "Скорой помощи" Николай Плавунов, заболевший Covid-19, в интервью Би-би-си подтвердил, что лечился гидроксихлорохином в сочетании с антибиотиками.

"Я принимал сначала азитромицин, потом началась пневмония, добавил левофлоксацин. Довольно эффективно с этим справился", - отметил врач в этом интервью.

Он также признал, что есть система профилактики среди российских врачей, и на вопрос "Тоже гидроксихлорохином?" ответил: " В том числе, да. Понятно, что работники это как-то уже осознали, отказов от профилактики уже нет".

В методических указаниях Минздрава также говорится, что в условиях пандемии в ряде стран проводится медикаментозная профилактика хлорохином, гидроксихлорохином и мефлохином.

Что касается России, то подобная профилактика рекомендуется только определенным группам населения в двух случаях: при постконтактной профилактике после единичного контакта с подтвержденным случаем COVID-19 и для профилактики у лиц, находящихся в очаге заражения.

В каких еще странах разрешены противомалярийные препараты при Covid-19?

В США FDA еще в конце марта одобрило применение хлорохина и гидроксихлорохина для лечения Covid-19 в ограниченных случаях в условиях стационара в качестве экстренной меры.

Во Франции врачам также разрешено прописывать эти препараты пациентам с коронавирусом.

В Индии рекомендовано использование гидроксихлорохина для профилактики работникам системы здравоохранения, а также тем, кто контактирует с инфицированными коронавирусом и получил рецепт от лечащего врача.

В ряде стран Ближнего Востока, таких как Бахрейн, Морокко, Алжир и Тунис,разрешено использование этих препаратов или ведутся клинические исследования.

При этом эксперты во всем мире предостерегают от самоназначения и бесконтрольного применения антималярийных препаратов, подчеркивая, что их следует использовать только в качестве экспериментального лекарства и только в экстренных случаях.