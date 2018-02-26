Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 25 февраля. "Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный, как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают, как Настю Рыбку", — сообщил дипломат. Он добавил, что, "по словам полицейских, всех задержанных ожидает суд и депортация из Таиланда".
Видео, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания, появилось в Сети.
На официальной странице Кириллова в интернете сказано, что он действительно проводил тренинг в Паттайе с 17 по 24 февраля. При этом ни на сайте, ни на страницах блогера в соцсетях информации о задержании нет.
Так, в Instagram и "ВКонтакте" сообщается, что выездной тренинг в Таиланде закончился, все его участники "успешно прошли даже самые экстремальные испытания". При этом, "как всегда, не обошлось без взлетов и падений, приколов".
О том, что вместе с Кирилловым в Таиланде задержана его ученица Настя Рыбка (настоящее имя Анастасия Вашукевич), ранее сообщал сайт газеты "Комсомольская правда".
В статье The Nation сказано, что всего правоохранители обнаружили более 43 туристов из России, которые сообщили, что заплатили за участие в тренинге примерно по 20 тыс. батов (около 625 долларов). Полицейские опросили участников тренинга и отпустили, задержав лишь 10 организаторов.
Одному из них предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства, еще троим — в незаконном проникновении на территорию королевства, остальным — в нелегальной трудовой деятельности. Имена задержанных не сообщаются.
Настя Рыбка — героиня скандального расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), основанного оппозиционером Алексеем Навальным, главными фигурантами которого стали зампред правительства РФ Сергей Приходько и олигарх Олег Дерипаска. В нем утверждалось, что зампред правительства России отдыхал на яхте Дерипаски и их связывают коррупционные отношения. При этом приводились фото и видео, опубликованные в Instagram Рыбки, из-за которых Дерипаска подал на нее в суд. После этого Роскомнадзор по требованию суда запретил публикацию материалов. Сайт Навального был заблокирован на территории РФ.
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