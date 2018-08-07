ФБР задержало четырех россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании денег на 4,5 млн долларов, сообщили корреспонденту Би-би-си в федеральной прокуратуре Южного округа Нью-Йорка. По этому делу, объявленному в последних числах июля, были привлечены 25 человек, в основном граждан почти половины бывших союзных республик.
Niujorkas
© Booking.com

Согласно обвинительному заключению, с ноября 2016 года по настоящий момент фигуранты рекламировали в сети классические автомобили и связывали покупателей с транспортной компанией, которая получала оплату за купленные машины и должна была доставлять покупки их новым владельцам.

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Если верить манхэттенским прокурорам, компания была липовой, а продавцы - мошенниками, которые быстро снимали со счета полученные от потерпевших деньги и переводили их в страны Восточной Европы. Они обвиняются в преступном сговоре с целью мошеничества и отмывания денег.

По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму - до 20 лет. На самом деле судьи обычно руководствуются при вынесении приговоров федеральным "Уложением о наказаниях", которое предусматривает за эти преступления гораздо меньше.

По выкладкам следствия, потерпевшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4,5 млн долларов.

Россия была представлена самой большой группой фигурантов, насчитывавшей 7 человек. ФБР поначалу удалось взять под стражу всего троих из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск, который тянулся недолго.

По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ожидают выдачи в Нью-Йорк.

Нью-йоркское генконсульство России уточнило в понедельник в "Твиттере", что они были задержаны "в период с 1 по 3 августа", и отчасти разошлось с прокуратурой, заявив, что один из россиян был арестован не в Лос-Анджелесе, а в бостонском аэропорту "в момент посадки на самолет в Цюрих".

По словам генконсульства, он уже доставлен в федеральную КПЗ в Нью-Йорке.

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